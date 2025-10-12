Histórico dirigente del PPD renuncia al partido para apoyar a Matthei: “Es la mejor opción y en varios sectores de la Concertación están de acuerdo con eso”

La firma de José Antonio Ramírez, abogado e histórico asesor de ministros de la Concertación, aparece en el acta fundacional del Partido por la Democracia (PPD). Fue esa signatura la que también dejó en la carta de renuncia que presentó a la directiva del partido hace unos días. En ella no comenta el motivo detrás de su salida, la que da a conocer en esta entrevista: apoyar la carta presidencial de Chile Vamos. "Conociendo los equipos técnicos de las candidaturas, no me cabe la menor duda que el más fortalecido para llevar a cabo los desafíos que vienen en los próximos cuatro años es el grupo humano que tiene Matthei", dice.

Por Martín Browne y Jorge Palacios

12 de Octubre de 2025

Compartir

“Estimados Jaime Quintana y José Toro, presidente y secretario general del Partido Por la Democracia (PPD), por medio de la presente vengo en informar por vuestro intermedio, mi desafiliación al PPD, y por ende mi desvinculación como miembro de la Dirección Nacional“.

Con esas palabras usadas, José Antonio Ramírez, uno de los firmantes fundadores del PPD, en su tiempo asesor íntimo de los exministros Francisco Cumplido (Justicia con el expresidente Patricio Aylwin) y Sergio Bitar (Obras Públicas con la expresidenta Michelle Bachelet) y con sucesivos roles al interior del PPD, puso fin a sus 38 años en el partido.

¿El motivo crucial? Según cuenta en esta entrevista con The Clinic, su inclinación por la candidatura presidencial de Evelyn Matthei (UDI), candidata de Chile Vamos, en desmedro de la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

El abogado de la Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid argumentó en su carta “que después de un profundo período de reflexión, y tras analizar el devenir partidario y las profundas transformaciones que ha ido experimentando nuestra sociedad, he decidido proseguir apoyando en la consecución de los valores que nos unieron desde 1987, ahora desde la construcción de espacios más amplios, integradores e inclusivos“.

Lo anterior con el fin, según comentó en el escrito, de lograr convocar “a las mayorías necesarias para lograr los ideales —que compartimos— de una sociedad más justa, con desarrollo social sostenible, que brinde paz y seguridad, que sea un faro de inspiración democrática internacional”.

Colaborador programático en la campaña presidencial de Carolina Tohá y de todos los candidatos provenientes del mundo concertacionista, votante del “Apruebo” en el plebiscito de 2022, miembro del consejo general, el comité de ética y la directiva nacional del PPD, Ramírez en su misiva, si bien no habla sobre ningún candidato presidencial ni realiza especiales observaciones sobre aquello, en esta conversación ahonda sobre su decisión que le tomó tiempo y reflexión con su familia y su entorno político.

“He decidido proseguir apoyando en la consecución de los valores que nos unieron desde 1987, ahora desde la construcción de espacios más amplios, integradores e inclusivos”, señaló en su carta de desafiliación.

José Antonio Ramírez: “Los partidos no han sido capaces en los nuevos tiempos de plasmar los valores que se reflejaban en sus militantes”

—¿Por qué decide renunciar al PPD?

—La razón radica en que cuando se conformó el PPD y se construye la Concertación, esta era una reunión de demócratas que venían del liberalismo, de la social democracia, del humanismo cristiano y de la derecha republicana democrática, y confluyeron para sacar adelante al país en el período de transición democrática y de consolidación económica. Ese esfuerzo fue de tres décadas donde se cumplieron objetivos que mejoraron la situación económica y social de Chile.

Sin embargo, en los últimos años ese proyecto de mejoramiento del país, de desarrollo, ha ido decayendo progresivamente. En gran parte porque parte importante de los sectores que participaron de la Concertación se alejaron de lo que hacían. Los partidos no han sido capaces en los nuevos tiempos de plasmar esos valores que se reflejaban en miles de militantes.

—¿Hubo algún evento que haya sido la gota que rebalsó el vaso? ¿Quizá el apoyar a una candidata del PC?

—La Concertación tenía apoyo que venían desde el PC hasta la derecha republicana democrática. Tengo muy buena relación con miembros del PC y con todos los partidos que hoy apoyan al Presidente Boric.

—¿Cuál es el tema que lo llevó a salir del partido?

—No es exclusivamente programático. De hecho, los programas de gobierno de los candidatos coinciden, tanto el de José Antonio Kast con el de Evelyn Matthei y con el de Jeannette Jara. Pero los desafíos que tiene el país no requieren solamente anuncios programáticos: además necesitan equipos técnicos, humanos, profesionales y también un respaldo ciudadano. Ese respaldo y ese equipo técnico requiere reunir al mundo de centroizquierda y de centroderecha.

Hoy en Chile, los equipos técnicos y profesionales que se están reuniendo al alero de Matthei, junto a la percepción y ambiente de fraternidad ciudadana, además del ambiente de fraternidad ciudadana de su candidatura, logra reunir al abanico necesario para sacar adelante los puntos centrales y urgentes: seguridad y crecimiento económico. Todos los candidatos están orientados a esos temas, pero cómo se plasma en Matthei junto a sus equipos humanos y técnicos es lo mejor para Chile en este momento.

—Apoyará a Evelyn Matthei, entonces.

—Es la mejor opción y en varios sectores de la Concertación están de acuerdo con eso.

—¿Considera que ella podría representar lo que representaba la Concertación?

—Los tiempos han cambiado. En los noventa estaba en juego la transición a la democracia. Y hoy la centroderecha no tiene problema alguno en reconocer la importancia de la democracia y advertir los peligros de la violencia y la vulneración de los derechos humanos. O sea, manifestar públicamente su rechazo a lo que fue la dictadura. Hoy no caben dudas sobre el sistema democrático chileno.

—Es que sobre eso mismo: apoyará a una candidata que defendió a Augusto Pinochet. Usted proviene de un mundo que era opositor a la dictadura.

—Cuando formamos la Concertación también se incluyó a muchas personas que originariamente habían apoyado la dictadura y que luego reflexionaron y trabajaron por la democracia.

—Confía en Matthei en ese sentido.

—Yo vi llorar al presidente Aylwin, por ejemplo, quien fue presidente del Senado cuando a cargo del país estaba el presidente Allende. Y al presidente Aylwin lo vi llorar y pedir perdón cuando yo era dirigente universitario por los errores que se cometieron al no defender la democracia. Hoy en día las declaraciones que le he escuchado a Matthei son suficientes para creer en su convicción democrática.

Ramírez: “Cuando formamos la Concertación también se incluyó a muchas personas que originariamente habían apoyado la dictadura y que luego reflexionaron y trabajaron por la democracia”.

“Muchas personas, si es que no todas con las que he hablado de mi entorno político, coinciden en el diagnóstico”

—¿Para usted Jeannette Jara no representa la transversalidad que tuvo la Concertación? Es apoyada desde la DC al PC, los partidos que fueron, incluso, la Nueva Mayoría.

—Hoy en día, conociendo los equipos técnicos de las candidaturas, no me cabe la menor duda que el equipo más fortalecido para llevar a cabo los desafíos que vienen en los próximos cuatro años es con el grupo humano que tiene Matthei. Desde el punto de vista de los equipos técnicos y profesionales, sumado al raigambre que tiene con la ciudadanía, es el más fuerte.

—¿No teme que con su decisión personas con un perfil como el suyo también den el paso a votar por Matthei?

—Cada persona toma las decisiones que necesite. Lo que puedo decir es que muchas personas, si es que no todas con las que he hablado de mi entorno político, coinciden en el diagnóstico. Eso sí, el voto es secreto. Yo decido dar este paso porque precisamente varias personas vieron que, dada mi condición de profesor y mis labores en el mundo público y privado, podría ser una manifestación para que otros también tomen mi camino.

—Hoy en día, de acuerdo a lo que señalan las encuestas, Matthei no pasaría a segunda vuelta.

—Sí, pero hay que focalizarse en lo que viene ahora. Hay que llamar a que la gente se tome un momento de reflexión sobre lo que está ocurriendo. El país, si uno ve la experiencia comparada, está en un momento crucial como lo que fue en los noventa, porque el narcotráfico, la seguridad… En eso estoy de acuerdo con algo que dijo José Antonio Kast: el gobierno que venga tiene que ser un gobierno de emergencia. Pero creo que quien mejor encabezaría ese gobierno de emergencia sería Evelyn Matthei.

Hay 400 mil migrantes irregulares, casi 9% de desempleo… Tenemos 26 billones de pesos en proyectos que deben sacarse los próximos años, casi 22 mil proyectos de infraestructura y desarrollo que hay que realizar. Todos esos desafíos no se logran si no es con un grupo humano técnico y profesional con un gobierno que esté fortalecido. Esa respuesta es necesaria darla hoy, y la mejor opción de lo que tenemos hoy es a través de la candidatura de Matthei.