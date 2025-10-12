Cruz-Coke: “Jara tiene intactas sus posibilidades de ser presidenta, sobre todo porque a Kast, como ya pasó en la elección anterior, lo van a tildar de fascista”

El senador de Evópoli sostuvo que en la derecha no pueden confiar en que cualquier candidato del sector va a derrotar a Jeannette Jara en segunda vuelta. En ese sentido, estableció que Evelyn Matthei es la que mejor se perfila para enfrentar a la abanderada oficialista en un balotaje, y que José Antonio Kast arrastra debilidades. "Yo creo que esto se define mucho en primera vuelta", planteó.

Compartir

Luciano Cruz-Coke, senador de Evópoli y miembro del comando de Evelyn Matthei, advirtió que la derecha no puede confiar en que cualquier candidato del sector vencerá a Jeannette Jara en un escenario de segunda vuelta.

El parlamentario por la Región Metropolitana sostuvo que Jeannette Jara tiene amplias posibilidades de ganar un balotaje, sobre todo si es que su contrincante en dicha instancia es José Antonio Kast. En la misma línea, estableció que Evelyn Matthei es quien mejor se perfila para enfrentar a la abanderada oficialista en segunda vuelta.

“Hay un asunto que yo creo que es bien importante y que se ha descartado de antemano, que es que Jara puede ganar la segunda vuelta. Entonces hay que buscar al candidato, o la candidata en este caso, que pueda aglutinar distintos mundos para derrotar el proyecto de continuidad de este gobierno del Partido Comunista, que es Jeannette Jara”, declaró Cruz-Coke este domingo.

“Jeannette Jara, recordemos, en la primaria marcaba 4 puntos y después se transformó en un fenómeno equivalente al de Bachelet durante un mes y medio”, complementó.

Asimismo, el senador de Evópoli manifestó que “acá va a haber un acontecimiento político que es la segunda vuelta que, eventualmente, puede darle nueva fuerza a Jeannette Jara“.

“Jeannette Jara tiene intactas sus posibilidades de ser Presidenta de la República y por lo mismo creo que quien puede enfrentarla de mejor manera es Evelyn Matthei”, insistió.

“Yo creo que esto se define mucho en primera vuelta”

Luciano Cruz-Coke insistió en su punto y estableció que “Jeannette Jara tiene intactas sus posibilidades de ser Presidenta de la República, sobre todo porque a José Antonio Kast, como ya pasó en la elección anterior, lo van a tildar de fascista y de extrema derecha, cosa que yo no creo que sea. Pero si eso llega a ocurrir, evidentemente que las posibilidades de Jara de ser presidenta aumentan considerablemente”.

Por todo lo dicho, el integrante del comando de Matthei expresó lo siguiente: “Yo creo que esto se define mucho en primera vuelta. Acá hay que ver quién puede enfrentar de mejor manera el proyecto de continuidad del gobierno liderado por el Partido Comunista”.