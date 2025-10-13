El Omoda C7 marca el siguiente paso en la estrategia SUV de la marca en Chile

El nuevo SUV mediano de Omoda llega al país para posicionarse sobre el C5 y reforzar la presencia del fabricante chino en un segmento dominado por modelos consolidados como el Kia Sportage, Mazda CX-5 y Toyota RAV4.

El lanzamiento Omoda C7 marca un nuevo movimiento en la estrategia de expansión de la marca china en Chile. Presentado oficialmente hace pocos días, este modelo se ubica un peldaño por encima del C5 y busca consolidar la imagen de Omoda como una opción competitiva dentro del segmento SUV mediano, uno de los más relevantes del mercado local.

Con 4,66 metros de largo, 1,87 de ancho y una distancia entre ejes de 2,72 metros, el C7 apunta a un público que busca más espacio, mejor equipamiento y un enfoque tecnológico avanzado. Su arribo, previsto para noviembre, se enmarca en la fase de crecimiento de Omoda y Jaecoo, que han fortalecido su red comercial en Chile en menos de dos años.

Diseño y conectividad como argumentos centrales

El Omoda C7 adopta un lenguaje de diseño más maduro y futurista que el de su antecesor. Destaca por una parrilla hexagonal sin bordes, faros LED matriciales de 56 diodos y un diseño trasero con luces denominadas Ultra Red Lightning. La marca busca reforzar su identidad visual y mejorar la eficiencia aerodinámica con detalles como las manillas semiocultas y el limpiaparabrisas trasero oculto.

En el interior, el modelo incorpora materiales de mejor factura y una propuesta tecnológica más propia del segmento premium. Destacan la pantalla deslizante de 15,6 pulgadas, el panel de instrumentos digital de 8,8” y el chip Snapdragon 8155 que gestiona todo el sistema multimedia. Según la versión, puede incluir sonido de 12 parlantes, control por voz de cuatro zonas y cargador inalámbrico de 50W con enfriamiento automático.

Un rasgo particular del modelo es el llamado “Modo Siesta”, que ajusta los asientos, la climatización y la iluminación ambiental. Incluso incluye función de masaje con fisioterapia para el copiloto en la versión más equipada. Este enfoque de confort busca responder a una tendencia creciente en la industria: la integración de bienestar y tecnología en los vehículos de uso diario.

Lanzamiento Omoda C7: Motorización, versiones y eficiencia

El lanzamiento Omoda C7 incluye tres versiones: Comfort, Luxury y Prestige. Todas montan el mismo motor 1.6T GDi de 183 hp y 275 Nm, asociado a una caja automática de doble embrague y siete marchas (7DCT). La tracción es delantera en las dos primeras variantes y total en la tope de línea.

La marca declara consumos promedio en torno a los 12,9 km/l en ciclo mixto y 15,8 km/l en carretera, valores que lo sitúan en el rango competitivo del segmento. La versión Prestige añade seis modos de conducción, lo que mejora su desempeño en distintos terrenos, mientras que la suspensión trasera multilink está presente en todas las versiones.

El equipamiento de seguridad también se amplía. El C7 puede integrar hasta ocho airbags y un paquete de 19 asistencias a la conducción (ADAS), entre ellas control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia y detector de punto ciego. La carrocería utiliza 72% de acero de alta resistencia con 32 refuerzos estructurales, un detalle técnico poco común en modelos de su categoría.

Competencia y posicionamiento

Con el Omoda C7, la marca busca un lugar entre los SUV medianos de mayor proyección comercial en Chile. Sus principales rivales identificados son el Kia Sportage, el Mazda CX-5, el Toyota RAV4 y el Chery Tiggo 8 Pro Max. Frente a ellos, apuesta por una relación precio-equipamiento agresiva y una oferta tecnológica superior.

El rango de precios —no especificado oficialmente— se espera que sea competitivo frente a sus pares, con una diferencia de valor entre las versiones Comfort y Prestige similar a la observada en el Omoda C5.

Este lanzamiento también abre el camino a nuevos modelos: durante la presentación se adelantó la llegada del Omoda C3, que será el más compacto de la gama, y del Omoda C9, con tres filas de asientos, ampliando la cobertura del fabricante en los segmentos SUV más demandados del país.