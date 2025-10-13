Invierno redondo para centros de esquí: La Parva supera los 145 mil visitantes y Valle Nevado roza los 305 mil, destacando interés de turistas argentinos

Aunque se generaron múltiples colapsos en la ruta que lleva a Farellones, los principales centros de esquí del país califican la temporada 2025 como positiva, destacando el crecimiento sostenido de la afluencia de visitantes.

Pese a los atochamientos registrados en la ruta y a los constantes llamados a impulsar la modernización de la Ruta G-21 que lleva a Farellones, los principales centros de esquí del país coindicen en que el invierno 2025 fue una temporada positiva para la industria.

Lo anterior, considerando las abundantes nevadas, la gran afluencia de turistas extranjeros y una amplia oferta de beneficios para mejorar la experiencia de los visitantes.

Camila Margozzini, gerenta comercial de La Parva, indica a The Clinic que “el balance de esta temporada es excelente”, resaltando además que “venimos experimentando un crecimiento sostenido en la afluencia de visitantes, tanto nacionales como internacionales y cerramos este invierno recién el 5 de octubre pasado”.

“Tuvimos una muy buena temporada con muchas innovaciones que elevaron la experiencia de los visitantes y esquiadores como, por ejemplo, el pase de temporada que permite esquiar tanto en La Parva como en Valle Nevado, la implementación de ‘Niños Gratis’ (menores de 12) y los tickets de precio fijo (FIX) súper atractivos y accesible“, acota la ejecutiva de La Parva.

Respecto del aumento de visitas, Margozzini comenta que “hubo un incremento importante esta temporada porque tuvimos bastante nieve, lo que nos permitió alargar el periodo para disfrutar del esquí. Tuvimos muchos visitantes a lo largo del invierno con buenas experiencias”, y subraya que “en La Parva recibimos a más de 145 mil esquiadores, nacionales e internacionales”.

Por su parte, el gerente general de Valle Nevado, Ricardo Margulis, menciona que “ha sido una excelente temporada y todavía no termina. Seguimos abiertos hasta el 19 de octubre próximo, y estimamos que en los 129 días de temporada alcanzaremos las casi 305 mil personas, gracias a un inicio increíble, donde recibimos durante los primeros 45 días recibimos un 30% más de esquiadores que 2024″.

“En dos ocasiones durante el invierno tuvimos casi 6.000 personas en un solo día, y los fines de semana registramos promedios cercanos a los 4.000 visitantes”, asevera.

Visitas de huéspedes hoteleros en centros de esquí

En cuanto a las visitas de huéspedes hoteleros, Margulis desliza que “estos son 85% extranjeros, de los cuales 60% proviene de Brasil, mientras que entre el 10% y 15% cada uno, lo hacen de Chile, Estados Unidos y Argentina, mercado que mostró un alto interés por la nieve. En este sentido, y si bien Brasil sigue siendo el número 1, los argentinos eligieron la nieve chilena este año”.

Cabe destacar que, tanto Valle Nevado como La Parva comenzaron la venta de pases de temporada 2026 con mucho interés por parte de los esquiadores.