“Vimos que había una mano enterrada”: Testigo relata cómo desenterró víctimas con su propia pala en dramático rescate tras avalancha en La Parva

The Clinic conversó con uno de los esquiadores que vivió la avalancha ocurrida el pasado sábado en el centro de esquí La Parva. El testigo relata que ellos mismos sacaron a las personas sumergidas en la nieve con sus palas. "Fuimos nosotros, los esquiadores, no era ningún tipo de rescate. Yo estuve 45 minutos y en todo ese rato no llegó ninguna moto de nieve, nada", relata. En cambio, desde La Parva aseguran que "los equipos de seguridad y rescate acudieron de forma inmediata al lugar".

El pasado sábado 23 de agosto, se registró una avalancha en el centro de esquí La Parva. En conversación con The Clinic, uno de los testigos que se encontraba en el lugar, relata que fue él junto a otro de los esquiadores quienes sacaron a las personas enterradas en la nieve, con sus propias palas. Además, asegura que los equipos de rescate del centro de esquí llegaron “más de una hora y media después” de ocurrido el accidente.

El lugar donde ocurrió la avalancha, según cuenta el testigo, eran sectores que antes eran usados regularmente por los esquiadores que visitaban el centro, se llamaban “Manantiales” y “Barros Negros”.

“Ese es terreno de la concesión de La Parva. Antiguamente ese lugar lo limpiaban y se esquiaba por ahí. La gente está acostumbrada a ese sector, ese sector es típico, tiene nombre. No es que haya sido un lugar fuera de La Parva”, explica.

El área se encontraba señalizada como zona de no ingreso, pero lo que ocurrió fue que un grupo reducido de esquiadores quitó la señalética, generando confusión en el resto de las personas que ingresaron. “Deben haber sido aproximadamente 40 personas las que pasaron después”, cuenta.

“Desenterramos a varios y estuvimos mucho rato buscando gente con una sonda. Fuimos nosotros, los esquiadores”

El testigo se encontraba junto a varias personas caminando por el sector. Por arriba de ellos, pasó una persona esquiando. De repente, vieron que la avalancha se les venía encima.

“Lo peligroso de la avalancha es que no suena. Entonces, de un segundo a otro, veo una masa enorme de nieve que se corta y cae. Al principio, me costó cachar que estaba pasando, pero miré al esquiador de al lado mío que se le desfiguró la cara y empezó a correr. Todos empezamos a correr, sin mirar atrás”, cuenta.

Luego, empezaron a verificar que estuvieran todos. “Y ahí una mujer empieza a gritar desesperada: ´no está mi pololo, no está mi pololo´, y vimos que había una mano enterrada en la nieve”, recuerda.

Rápidamente, sacó su mochila y comenzó a armar su pala de emergencia para desenterrarlo. “Solo yo y otro esquiador andábamos con pala”. Afortunadamente, lograron sacarlo a tiempo.

“Desenterramos a varios y estuvimos mucho rato buscando gente con una sonda. Fuimos nosotros, los esquiadores, no era ningún tipo de rescate, nadie. Yo estuve 45 minutos y en todo ese rato no llegó ninguna moto de nieve, nada”, relata.

“Después de mucho rato, más de una hora y media después, cerraron el lugar y recién ahí llegó un equipo de rescate de La Parva”, asegura.

“La Parva no hizo mantención de sus canchas, por eso pasó esto. No hizo la correcta mantención de avalancha y tampoco se presentó a tiempo. En una moto de nieve te demoras 3 minutos en llegar. Ahora, su solución es buscar a la gente que estuvo ahí para quitarles el pase de temporada”, afirma.

La respuesta del centro de esquí

Desde el centro de esquí La Parva aseguran a The Clinic que “la zona donde ocurrió el incidente estaba debidamente señalizada con carteles visibles que advertían expresamente la prohibición de ingreso por riesgo de avalanchas. La señalética era clara y suficiente para indicar que se trataba de un área fuera de pista”.

“Precisamente porque existía esta restricción, se han aplicado sanciones directas a los esquiadores identificados que ingresaron a esa zona, con la suspensión inmediata de sus pases de temporada”, agregan.

Con respecto a la llegada de sus equipos de rescate, aseguran que “los equipos de seguridad y rescate acudieron de forma inmediata al lugar y se hicieron cargo de las labores, continuando con la asistencia que requerían las personas afectadas”.

Además, “en situaciones como esta, es habitual que las personas que se encuentran presentes realicen una primera búsqueda inmediata, lo que efectivamente ocurrió”, sentencian.