Mónica Zalaquett apunta al Gobierno por colapsos en accesos a centros de esquí: “Es inconcebible que en pleno siglo XXI sigamos con una carretera del siglo XX”

La presidenta de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Mónica Zalaquett, hizo un llamado a las autoridades para empezar a escribir las bases de una nueva licitación que permita mejorar los accesos a los centros de esquí.

Pese a que la temporada de invierno se prevé auspiciosa, desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) cuestionan que aún no se hayan tomado medidas para mejorar los accesos a los centros de esquí, para así evitar el tráfico que se genera en las rutas y afecta la experiencia de los millones de visitantes que acuden a la montaña.

De hecho, distintos usuarios en redes sociales afirman que, tras el último sistema frontal, se produjeron congestiones de hasta seis horas para acceder a los centros de esquí ubicados en la cordillera.

Al ser consultada sobre el tema, la presidenta ejecutiva del gremio, Mónica Zalaquett, señala a The Clinic que “el esquí hoy día es el principal gatillante de la llegada de brasileros durante los meses de junio, julio, agosto, y también de argentinos. Dos tipos de turistas que no solo vienen a esquiar, sino que compran, visitan nuestros bares vitivinícolas y disfrutan de nuestra oferta gastronómica”.

“Por otro lado también está el chileno, porque recordemos que la montaña es un atractivo tanto para el turismo como también para los chilenos, y no solo de Santiago, sino que vienen de todas las regiones para disfrutar”, agrega.

Tras ello, Zalaquett destaca que “el año pasado 1.200.000 personas llegaron a la montaña, 1.000.000 más o menos a esquiar y 200.000 a disfrutar en estos centro parques que hay. Todos los centros de esquí están teniendo una oferta para aquel que no quiere esquiar, pero sí quiere disfrutar de la experiencia en la montaña”.

“Entonces, es inconcebible que en pleno siglo XXI sigamos con una carretera del siglo XX. No estamos acorde a los tiempos, con una carretera que vulnera la seguridad de los turistas y de los chilenos”, esgrime.

Desde su rol de presidenta de Fedetur, Zalaquett plantea: “No solo estamos preocupados, sino que hemos hablado con las autoridades correspondientes, y lamentablemente no hemos sentido que haya una reacción con el sentido de urgencia que nosotros, como industria turística, vemos necesario ejercer”.

“Es un desastre, llegas arriba y el sistema de estacionamiento tampoco funciona, está colapsado”, continúa diciendo, y acota que “lamentablemente, una vez más se visualiza que el Gobierno no comprende cómo se mueve la industria turística, tanto nacional como internacional, y segundo pareciera que la seguridad no es algo que le complique, porque cuando estamos mostrando las cifras de personas que llegan a la montaña, y cada día son más, porque esto es un crecimiento exponencial, resulta que siguen pasando los años y todos sabemos el tiempo que toma una licitación”.

En cuanto a las proyecciones para esta temporada en particular, menciona que prevén un incremento de turistas de al menos un 10%.

Junto con ello, Zalaquett indica que medios de comunicaciones brasileños ya se han referido al mal estado del camino, y los problemas de estacionamiento en los centros de montaña chilenos. “Esto también afecta la imagen país, e indudablemente, eventualmente nos va a impactar si no tomamos una decisión rápida en personas que puedan estar pensando en venir a Chile”, advierte.

“Como Fedetur hacemos un llamado al Gobierno para que al menos haga una mesa y se empiecen a escribir las bases de una nueva licitación, que el MOP reaccione y haga su pega. Aquí se requiere un camino, es un camino que no solo se usa durante el invierno, también durante todo el año suben millones de ciclistas, sube gente. Farellones es un pueblo donde cada día vive más gente, ese camino lleva a un centro de montaña, no solo un centro de esquí”, concluye la presidenta de Fedetur.