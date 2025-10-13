La agenda paralela de Boric en Roma: el frustrado encuentro con Meloni y el factor Bachelet que ronda el encuentro con la ONU

Una Cumbre por la Paz en Egipto fue la razón que entregó el gobierno italiano al Presidente Gabriel Boric para justificar la ausencia de la primera ministra Giorgia Meloni en Roma durante la estancia del mandatario. Con todo, desde La Moneda desdramatizaron el hecho, atribuyéndolo a un choque de agendas. Por otra parte, existe expectación en la comitiva presidencial respecto de una posible promoción de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas durante una actividad de mañana martes. Sin embargo, desde el Gobierno descartan que su candidatura sea un tema a tratar en el foro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por Rodrigo Córdova, desde Roma

Además de la audiencia del Presidente con el Papa León XIV y las visitas que el Estado Vaticano planificó para el mandatario, la agenda de Gabriel Boric contempla también un encuentro empresarial organizado por InvestChile, una reunión con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y un encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Si bien la solicitud para dicha reunión se tramitó durante septiembre, el Estado italiano confirmó en octubre que Meloni no podría recibir al mandatario tras su visita al Papa León XIV, debido a su participación en la Cumbre por la Paz, que se realiza actualmente en El Cairo, Egipto.

En esa instancia participan la primera ministra italiana, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llegará mañana, pues se encuentra en Israel, participando en el intercambio de rehenes y prisioneros entre el Estado de Israel y Palestina, junto al primer ministro Benjamín Netanyahu.

Desde la Plaza San Pedro, tras su encuentro con el Sumo Pontífice, el Presidente Boric explicó: “La primera ministra está en Egipto en este momento. Nosotros hicimos la solicitud formal mediante Cancillería y este es un viaje que estaba programado con antelación. La situación y los eventos que están sucediendo en Egipto fueron posteriores a esta visita, por lo tanto, entendemos que es un choque de agenda”.

En esa línea, el mandatario descartó cualquier tensión o desaire, pese a que Meloni hace unas semanas sí se reunió con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, con quien incluso abordaron materias como sus medidas para enfrentar la inmigración irregular.

“Como jefe de Estado tengo el deber, y así lo he hecho siempre que he viajado al extranjero, de reunirme con los jefes de gobierno y de Estado de los países que visito. Así lo haré con el presidente Mattarella acá y lo hubiese hecho con la primera ministra Giorgia Meloni si hubiese estado en Italia. En ese sentido, no me pierdo que represento a un Estado”.

A pesar de ello, el senador Sergio Gahona (UDI), integrante de la comitiva presidencial, lamentó que el encuentro no se concretara.

“Giorgia Meloni es una figura relevante en la política europea, con una voz influyente en temas migratorios y de seguridad. Desafortunadamente, no se concreta una reunión con ella. Es una oportunidad perdida para ampliar los vínculos de Chile con Italia y, por supuesto, con Europa”, indicó.

En esa misma línea, el parlamentario agregó que “más allá de las diferencias ideológicas, la política exterior debe basarse en el diálogo y en la capacidad de construir relaciones con todos los actores internacionales”.

La antesala del encuentro en la FAO y el factor Bachelet

Mañana, el Presidente Gabriel Boric participará en el encuentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde se abordarán temas vinculados a la crisis alimentaria, el medioambiente y la seguridad alimentaria global.

A las 9:30 horas de Italia —4:30 de la madrugada en Chile—, el mandatario encabezará la ceremonia inaugural del Foro de Inversión de la Iniciativa Mano de la Mano de la FAO, junto al director general de la organización, Qu Dongyu; el canciller Alberto van Klaveren; la ministra Macarena Lobos; el embajador de Chile en Italia, Ennio Vivaldi; el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; la senadora Loreto Carvajal; y los senadores Sergio Gahona y Juan Ignacio Latorre.

Se espera también la presencia del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien podría dar un discurso en la instancia. Según Cancillería, no hay una reunión planificada con el Presidente Boric.

Asimismo, la instancia contará con la presencia del mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, quien también pertenece al bloque progresista iberoamericano que también compone Pedro Sánchez de España y Gustavo Petro de Colombia. Sin embargo, Orsi participará de este el viernes 17 de octubre.

Antes del encuentro, el mandatario sostendrá una reunión bilateral con el director general de la FAO, Qu Dongyu. Sobre esta cita se generó expectativa en el Parlamento, ya que algunos legisladores consideran que podría ser una buena oportunidad para que el Presidente Boric mencione la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Desde el Gobierno, sin embargo, afirman que la candidatura de Bachelet no es un tema a abordar en esa reunión. Fuentes diplomáticas, además, descartan que sea una instancia adecuada, ya que Dongyu no tiene voto en el Consejo de Seguridad, órgano encargado de elegir a la persona que ocupará dicho cargo.

En esa línea, el senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre, miembro de la comitiva, señaló a The Clinic que “la candidatura de la expresidenta Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas es parte de la política internacional del Estado de Chile; por tanto, el Presidente Boric está empeñado en promoverla en todos los espacios donde corresponda hacerlo”.

Latorre agregó que “son el Presidente y la Cancillería los encargados de concretar la estrategia de apoyo, por lo tanto, queda a criterio suyo si es pertinente plantearlo en la audiencia con el director de la FAO, que también forma parte del sistema de Naciones Unidas”.

Por su parte, el senador Gahona sostuvo: “Chile debe apoyar las postulaciones que contribuyan al prestigio del país y fortalezcan su presencia internacional, siempre que se basen en el mérito y no en afinidades políticas. La FAO es una institución de enorme relevancia global, y si la expresidenta Bachelet cumple con los requisitos y su candidatura se presenta de manera institucional, corresponde respaldarla como representante de Chile, no de un sector”.

Sin embargo, advirtió de que “sería un error que el Presidente use este viaje o la diplomacia nacional para promover intereses partidarios”.