El primer golpe de León XIV: pontificado autorizó la vuelta de la misa prohibida por Francisco I que realiza polémico cardenal conservador

A cinco meses de la asunción de León XIV, el Vaticano autorizó la celebración de la Misa Tradicional, suspendida durante el pontificado de Francisco I. El rito será oficiado por el cardenal conservador Raymond Burke, conocido por su oposición al expapa y su defensa del tradicionalismo católico.

A casi cinco meses de la muerte del Papa Francisco I y la asunción en El Vaticano del Papa León XIV, el nuevo pontificado autorizó un polémico evento, que había sido suspendido durante el papado de Bergoglio.

Se trata de la Misa Tradicional en latín, o Misa Tridentina, que tal como indica su nombre, se realiza en lengua romana. Esta misa solo se puede realizar con autorización de El Vaticano, por lo que, desde la negativa de Francisco I en 2021, se mantenía suspendida, y en los círculos de la iglesia católica se rumoreaba que podía ser prohibida definitivamente. Así lo anticipó en 2024 el medio especializado ACI Prensa en 2024, filial de EWTN, el canal católico más grande del mundo.

Ahora, con la llegada de León XIV, el nuevo pontificado sorprendió al autorizar este evento, que sus primeros registros datan desde el siglo XVI, y en su versión actualizada desde 1962. Con esta aprobación, volverá la ceremonia que se realiza en la Basílica de San Pedro.

Lo más controversial del retorno de la Misa Tradicional, es que será oficiada por el cardenal Raymond Burke. El estadounidense ha generado polémica en diversas ocasiones por sus declaraciones y su acérrima defensa a la iglesia tradicional. En esa línea, está catalogado como uno de los principales referentes del conservadurismo católico.

El cardenal Burke era uno de los principales opositores del Papa Francisco I. Tanto así que el otrora sumo pontífice lo sancionó en 2023, obligándolo a desalojar su residencia en El Vaticano y suspendiéndole su salario que recibía como cardenal emérito. Esto por las constantes críticas de Burke a la gestión del Papa, y su oposición a la reforma de la Iglesia.

Qué es la Misa Tradicional cancelada por Francisco I y qué implica su retorno

Con esta autorización, la Misa Tradicional se realizará el día 25 de octubre. En el pasado, había sido cancelada por Francisco I, en su afán de terminar o disminuir las costumbres de las misas tradicionalistas, según consignó Clarín.

La Misa Tradicional la realiza la asociación “Popolo Summorum Pontificum“, que agrupa sacerdotes y religiosos defensores del rito romano.

Una de sus principales particularidades, aparte de que se hace toda en latín, es que el sacerdote la celebra de espaldas a la gente. Es decir, todos miran hacia el altar. En una misa normal el padre hace la eucaristía mirando a los presentes.

La lógica de su ritual para sus organizadores y defensores, es que la iglesia debería tener un solo idioma. Por eso se elige el latín, la lengua oficial de El Vaticano. Si bien como se conoce hoy es la que se realiza desde 1962, la original data del siglo XVI, particularmente de 1570 cuando el Papa Pío V estableció el Rito Romano. Desde ahí se intenta mantener la tradición de la iglesia, que muchos seguidores abrazan, pero que buscó ser cancelada por Francisco I.

Si bien en medios católicos se habla de que el expapa estableció restricciones a esta ceremonia, lo cierto es que la realización en su totalidad había sido derechamente suspendida. Por lo mismo, esta autorización de León XIV se consideró como un golpe a lo que se había realizado en la gestión anterior. Esto, sobre todo en vista de que quien celebrará el rito será el principal opositor de Francisco, y líder del conservadurismo de la iglesia.