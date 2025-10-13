El primer día de Boric en Italia: la pospuesta visita a la tumba del Papa Francisco, los regalos a León XIV y la antesala de posible encuentro con Lula

Una modificación en la agenda del Sumo Pontífice generó un retraso que impidió que el mandatario asistiera a la tumba del Papa Francisco. A pesar de ello, el Presidente logró reunirse con el jefe de la Santa Sede, con quien sostuvo una audiencia privada en donde el mandatario le obsequió libros, vinos y una camiseta de Los Cóndores. La cita se enmarca, además, en el encuentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el que también participará el mandatario brasileño y se espera que ambos Jefes de Estado se encuentren.

Por Rodrigo Córdova, desde el Vaticano.

Poco antes de las 7 de la mañana en Roma —2:00 am en Chile—, el Presidente Gabriel Boric aterrizó en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci–Fiumicino para participar en el encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano. El primer encuentro que el Jefe de Estado con la primera autoridad del Vaticano.

Hasta ahora, de hecho, el Presidente era el único mandatario desde el retorno a la democracia que no había sostenido una audiencia con la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Apenas pisó suelo romano, el mandatario se trasladó directamente al Estado del Vaticano, en el corazón de la capital italiana. Se esperaba que, en su primera actividad, el mandatario visitara la tumba del Papa Francisco, fallecido en abril de este año, en la Basílica Santa María Maggiore.

Sin embargo, la visita programada para las 10:00 horas fue suspendida temporalmente, ya que el Sumo Pontífice adelantó la audiencia con el Presidente Boric para las 10:30. De hecho, fue eso de las 16:00 horas de Italia en que el presidente, junto a su comitiva, lograron hacerse un espacio en la agenda para rendirle honores al fallecido Papa.

A las 10:20, el mandatario ingresó al Palacio Apostólico, donde fue recibido, a pie de coche, por la Guardia Suiza y el Prefecto de la Casa Pontificia, cardenal Leonardo Sapienza, junto a miembros de los Gentilhombres del Papa León XIV. Lo acompañaba la embajadora de Chile ante la Santa Sede, Patricia Araya.

La visita a la tumba del Papa Francisco, sin embargo, no está del todo descartada, ya que, según fuentes de Gobierno, se espera encontrar algún espacio en la agenda para que el mandatario pueda rendir homenaje a los restos del pontífice argentino.

La audiencia superó el tiempo establecido por protocolo. Alcanzó los 45 minutos, cuando lo usual son 25 a 30 minutos. Crédito: Vatican Media

Los regalos al Papa: camiseta de Los Cóndores, libros, vinilo y vino

El encuentro con el Papa León se extendió por más de 45 minutos, más de lo que establece el protocolo tradicional que establece un encuentro de 25 a 30 minutos. La expresidenta Michelle Bachelet también logró extender dicho protocolo, manteniendo una audiencia 40 minutos con el ex Papa Benedicto XVI.

Desde el Ejecutivo afirmaron que el Presidente cumplió con la tradición de llegar con un obsequio al Papa: un vinilo de “La Cantata por los Derechos Humanos”; un libro sobre la Vicaría de la Solidaridad titulado “Vicaría de la Solidaridad: Una experiencia sin fronteras” de Gilberto C. Aranda Bustamente; el libro ilustrado de Pablo Neruda “Alturas de Macchu Picchu”, una selección de vinos chilenos y la camiseta de la Selección Nacional Chilena de Rugby, Los Cóndores, equipo que recientemente clasificó al Mundial.

Por parte del Vaticano, el Papa le obsequió al mandatario la escultura en bronce “Diálogo entre generaciones”; el “Mensaje para la Paz”, escrito del Papa Francisco publicado 1 de enero de este año; y un libro de imágenes de las obras de arte del Palacio Apostólico. Además, le hizo entrega de la tradicional Medalla Pontificia, que se le entrega a todas las autoridades de la delegación, que ingresaron tras la audiencia privada para sostener un saludo protocolar.

La escultura de bronce, indicaron desde el Gobierno, trae el siguiente escrito: “No olvidemos que en la cultura tanto familiar como social los ancianos son como las raíces del árbol: tienen toda su historia ahí, y los jóvenes son como las flores y los frutos”. Al fondo de esta estructura, se puede ver un paisaje iluminado por un sol, evocando un sentimiento de esperanza y renovación, sostienen estás fuentes.

Según conocedores del encuentro, el contraste de las edades entre los dos personajes que trae el símbolo representa la comunicación de la sabiduría, del apoyo y de la ayuda mutua entre las generaciones, subrayando la importancia de la unión y de la comprensión reciproca entre jóvenes y ancianos.

Posteriormente, Boric se reunió con el Secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, y con el Secretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Gallagher. En el encuentro también participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos; y la embajadora Araya y la comitiva parlamentaria integrada por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN); la senadora Loreto Carvajal (PPD); y los senadores Sergio Gahona (UDI) y Juan Ignacio Latorre(FA).

Luego de la reunión, el Presidente, acompañado por sus ministros y la delegación parlamentaria, se acercó a la prensa nacional en la plaza San Pedro. Desde ahí comentó que en la audiencia “conversamos principalmente sobre la exhortación que él escribió continuando las reflexiones de Francisco”.

El mandatario aprovechó de citar algunos pesajes que apuntaban a una reflexión que, según él, se sintió convocado: “Nadie puede considerarse autorizado a reservarse en uso exclusivo lo que supera su propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario”. Además, citó las palabras del Papa en donde apunta que “es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, los de la mayoría quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz”.

Con todo, el Presidente también reveló que el Papa León le comentó el sufrimiento del Papa Francisco cuando se enteró de los casos de abuso sexual en la Iglesia chilena. “Mencionó explícitamente el caso de Karadima o el caso de Barros, y cómo eso al Papa Francisco le había dolido mucho, en particular en la visita que hizo a Chile, en donde me contaba León que fue duro para Francisco”.

Sobre eso, dijo Boric, hizo “un llamado a la Iglesia, pero insisto, y lo menciona explícitamente, también hay quienes estamos en política, a salir del descrédito permanente, del insulto, de solo la división y dedicarnos para lo que fuimos elegidos que es para mejorar la calidad de vida de las personas”.

Ya en el atardecer romano, a eso de las 17:00 horas, el mandatario visitará la Capilla Sixtina acompañado de los representantes del Ejecutivo y de la delegación parlamentaria.

El Presidente Boric con la caja de vinos de regalo para León XIV. Foto: Vatican Media.

El probable encuentro con Lula

La visita de Boric se enmarca en una serie de audiencias que está sosteniendo el Papa León XIV con distintos líderes de la región. Ayer domingo, de hecho, arribó a Roma el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien replicará la misma agenda protocolar.

Si bien desde el Gobierno informaron que no se contempla una reunión entre Boric y Lula, ambos mandatarios participarán de la misma actividad que realizará la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Desde La Moneda indican que de encontrarse los presidentes, será un encuentro fortuito.

En dicha instancia, de hecho, Lula ofrecerá un discurso centrado en la lucha contra el hambre y la desigualdad global. Según The Swiss, Lula aprovechará el foro para fortalecer la estructura de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, que Brasil presentó a fines del año pasado, en el marco de su presidencia del G20.

En la sede de la FAO, además, se espera que el presidente brasileño también participará en la instalación del secretariado de la Alianza, que centralizará la planificación de los programas de ayuda que serán gestionados por esa iniciativa.