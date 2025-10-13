Más de tres mil docentes que estudiaron gratis con la Beca Vocación de Profesor aún no devuelven el beneficio con trabajo en colegios públicos

La Beca Vocación de Profesor tiene como objetivo atraer a estudiantes de alto rendimiento a estudiar carrera de pedagogías, pero el beneficio tiene un requisito: una vez titulado, el profesor debe cumplir un período de retribución ejerciendo como docente en establecimientos que reciban financiamiento público. Según datos de la Subsecretaría de Educación Superior, desde 2011 se han titulado más 14 mil profesores y 3.138 no han cumplido la retribución.

En 2011 inició el programa Beca Vocación de Profesor (BVP), cuyo objetivo es “atraer a estudiantes de alto rendimiento académico a carreras de pedagogía”, por diversos medios: pueden postular tanto quienes ingresan por primera vez a la carrera como otros egresados de pedagogía.

Pero la beca tiene un requisito: los beneficiarios, una vez titulados, deben cumplir con un periodo de retribución ejerciendo como docentes en establecimientos que reciban financiamiento público. Dependiendo del tipo de beca, la duración es de aproximadamente tres años.

Sin embargo, según información de la Subsecretaría de Educación Superior con datos de los beneficiarios de 2011 a 2024 actualizados a julio de este año, a la que tuvo acceso The Clinic, ha habido un total de 27.847 becados.

De ellos, en 13 años desde su implementación, solo 14.051 se han titulado.

Fuente: Subsecretaría de Educación Superior.

El Estado le asignó en el presupuesto del año pasado, $19.543.143.950 para las tres modalidades. En 2025, no se especificó un monto único a esta beca, sino que se incluyó dentro del presupuesto general, que tuvo una leve baja, pasando de $228.557 millones a $227.633 millones, según un estudio de Libertad y Desarrollo.

Cinco mil becados ya cumplieron, pero más de tres mil optaron por no retribuir el compromiso

Del total de titulados, hay 5.476 que ya cumplieron con su compromiso y cuentan con su certificado de haberle retribuido al Estado con trabajo en un establecimiento público.

Sin embargo, hay apenas 4.297 personas cumpliendo su retribución o en proceso de aquello. Y hay 3.138 personas que se detectó que se encuentran incumpliendo su retribución.

En ellas, 2.438 lo hicieron sin dar defensa alguna, mientras que el resto de los casos serían quienes enviaron lo que se denomina como una carta apelando a por qué aún no comenzaban la retribución de su beca.

Eso considerando, además, que para la gran mayoría de los postulantes, que corresponde a quienes ingresan por primera vez a una carrera universitaria y pedagogía, recién comienza a registrarse como incumplimiento después de los 7 años de la titulación.

De todas formas, al menos hasta 2019, no existía registro en el ministerio sobre el nivel de cumplimiento de las becas.

Fuente: Subsecretaría de Educación Superior.

Fuentes del sector comentan que en gran parte el problema surge porque el trámite para comenzar la retribución de la beca era solo presencial, y no había un reglamento que establezca las formas de retribución u otros detalles.

Con todo, María Paz Arzola, experta en educación de Libertad y Desarrollo, comenta que “es preocupante que una beca como ésta no esté siendo retribuida como corresponde, porque la justificación de este programa era que la inversión del Estado en financiar a estudiantes de pedagogía se tradujera luego en un aporte a la educación pública y subvencionada. Si ello no se está cumpliendo, entonces el impacto de la BVP se pone en entredicho“.

“Segundo, es importante identificar las razones detrás de esto y pienso en dos. Uno, el efecto de la gratuidad de la educación superior, que ha hecho comparativamente menos atractivo estudiar pedagogía en virtud de este beneficio. Hay un estudio de Espinoza y coautores de 2022 que de hecho encuentra que la gratuidad tuvo un efecto indeseado al reducir el atractivo de la pedagogía para estudiantes de alto desempeño y de nivel socioeconómico bajo. Así también, una segunda posible explicación de esta no retribución es la visión que se ha ido instalando sobre lo ilegítimo que sería pagar por la educación superior, en este caso vía la retribución que exige la beca. Esto es similar a lo que ha ocurrido con el CAE y la alta morosidad que está presentando”, asegura la académica.

Por su parte, desde la Subsecretaría de Educación Superior dijeron: “Desde 2022 hemos impulsado una revisión integral de la Beca Vocación de Profesor, con una mesa de trabajo orientada a evaluar su desempeño y mejorar sus mecanismos de seguimiento, como habilitación de plataformas digitales y canales de comunicación directo con los beneficiarios”.

Y agregaron que además, “este año actualizamos el reglamento de becas de educación superior, lo que permitirá enviar certificados de manera digital y realizar cruces internos de información dentro del Ministerio, facilitando los procesos y asegurando una gestión más eficiente. Estas medidas forman parte de la modernización estructural que estamos desarrollando para fortalecer la educación superior y sus políticas de apoyo estudiantil”.