“Para ayudar a novios en su proceso”: Wedding planner, el libro que busca bajar la ansiedad del matrimonio y ser un álbum de recuerdos

Con más de una década de experiencia vistiendo novias, Javiera Jordán lanzó un planner atemporal que busca aliviar el estrés de organizar un matrimonio. "Al percatarme de todos los conocimientos que tengo guardados en mi cerebro, surgió la idea de llevar a cabo un libro que reuniera todo esto", explicó a The Clinic.

Compartir

Javiera Jordán ha pasado cerca de 14 años vistiendo a novias además de ayudarlas a bajar la ansiedad para uno de los días más importantes de su vida: el matrimonio. Junto a su experiencia, quiso entregar una parte de su corazón y tips para organizar una boda de ensueños, no morir en el intento y además guardar cada recuerdo de ese momento.

Desde espacio para una foto para los anillos, hasta el diagrama de las mesas de invitados. Jordán pensó en todos los detalles que suelen estresar a los novios. En conversación con The Clinic explicó que la idea del libro se comenzó a gestar en pandemia.

“Al postergarse todos los matrimonios, quería expresar mis conocimientos respecto al rubro de otra forma. No llevé a cabo la idea en ese momento ya que no tenía los conocimientos para diagramar un libro. Sin embargo, la idea nunca se fue de mi cabeza y cada vez me llamaba con mas fuerza. Fue en el año 2024 decidí comenzar a darle forma a este planner atemporal que iba a ayudar a muchos novios en su proceso, además de reunir todos mis conocimientos acumulados en estos 14 años vistiendo novias”.

Javiera Jordán en el lanzamiento de su libro

También destaca que “luego de la pandemia hubo un cambio en los matrimonios: Se agrandaron. En Chile se flexibilizó un poco la estructura, la cantidad de invitados, los compromisos y el estilo, entre otras cosas. En lo que a mi respecta, las novias están muy abiertas a tener más de un vestido o look y ‘tirar la casa por la ventana’ se hizo un poco más viral. Sobre todo el intentar diferenciar tu matrimonio de los otros y lograr transmitir esa identidad de la que tanto hablamos creo que ha sido lo que ha diferenciado esta década de la pasada. También es algo generacional, ya que no estamos despegando del Chile colonial recién y estamos intentando introducir el estilo propio en casi todo“.

De lo serio del matrimonio hasta las supersticiones

Consultada sobre si existió algún momento decisivo que la hizo querer compartir su conocimiento con el mundo, afirma que “de a poco en mi carrera comencé a descubrirme a mí misma y mis propios intereses. Creo que cuando uno se desarrolla en el lugar y ambiente correcto la creatividad fluye como un río que no se detiene. Es por esto que he ido incluyendo incluso mis hobbys al ámbito laboral. Dentro de estas inquietudes está mi amor por la historia y la búsqueda del origen de las tradiciones“.

“Muchas de las novias que han pasado por mi atelier se cuestionan y me preguntan el porqué de algunos símbolos que posee el rito, por donde partir, que hacer si falla algún plan, cómo hacer esto y lo otro, y finalmente al percatarme de todos los conocimientos que tengo guardados en mi cerebro, surgió la idea de llevar a cabo un libro que reuniera todo esto“, agrega.

Algo azul, algo nuevo, algo viejo y algo prestado. Eso es lo que debe usar una novia el día de su matrimonio señala el boca a boca. Precisamente el capítulo de las supersticiones fue el que más le gustó escribir a Jordán. “Me fascinan los capítulos en los que comparto datos inesperados, como el porqué nació la idea del ramo de novia, como se puso de moda el vestido blanco y también la parte de las supersticiones en torno al rito del matrimonio ya que nos ridiculiza un poco como sociedad y tiene bastante humor“, detalla.

Francisco Paredes – The Clinic