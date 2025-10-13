Videos VIDEO | Matthei descarta entrar en polémica con Kast por “parásitos”: “Que la gente juzgue” 13 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

Evelyn Matthei fue consultada por los últimos dichos de José Antonio Kast, que respaldan columna de opinión titulada como "Parásitos" de su asesor de campaña, Cristián Valenzuela, precisamente días después de que el candidato llamara a la unidad de la derecha. Matthei, aseguró, “no tengo porqué hacerme cargo de los continuos cambios de posición” y fue enfática en su postura: “estoy segura que voy a pasar a segunda vuelta y voy a ganar”.

