El nuevo KGM Actyon marca el comienzo de una nueva etapa para la marca coreana en Chile

Con el lanzamiento del nuevo SUV KGM Actyon, la firma coreana inicia oficialmente su era bajo el paraguas de KG Group. El modelo combina diseño, tecnología y seguridad, y busca consolidar la nueva identidad de KGM tras la transición desde SsangYong.

El nuevo SUV KGM Actyon representa un punto de inflexión para la marca coreana. No solo amplía su gama de productos, sino que también inaugura la nueva identidad de KGM, nombre con el que SsangYong Motor Company inicia una etapa respaldada por KG Group, conglomerado con presencia en industrias químicas, energéticas y financieras.

La llegada del Actyon a Chile marca el primer lanzamiento local bajo esta administración. “Queremos proyectar una marca que combine tradición con un enfoque renovado en tecnología, calidad y servicio”, explicó Hernán Delfino, gerente general de KGM. Con esta estrategia, el nuevo SUV KGM Actyon busca posicionarse en el segmento de los SUV compactos, orientado a consumidores jóvenes que valoran diseño, rendimiento y conectividad.

Diseño y habitabilidad: identidad coreana renovada

El Actyon exhibe un diseño que equilibra robustez y fluidez. Su carrocería combina proporciones firmes con líneas inspiradas en la bandera de Corea (Taegukgi), visibles en las luces diurnas y en algunos detalles estéticos. De esta forma, KGM refuerza su identidad nacional y proyecta una imagen moderna que se distancia de la sobriedad de los modelos previos de SsangYong.

El interior ofrece una atmósfera tecnológica y ergonómica. Incorpora dos pantallas de 12,3 pulgadas, una para el panel de instrumentos y otra para el sistema multimedia. Además, suma palanca de cambios electrónica, iluminación ambiental y terminaciones en cuero con gamuza, que elevan la percepción de calidad. El volante multifunción y la disposición de los mandos privilegian la comodidad del conductor.

En conjunto, el habitáculo refleja una intención clara: combinar funcionalidad y estilo para competir con rivales que destacan por su diseño interior, como el Chery Tiggo 7 Pro o el Hyundai Tucson.

Motor turbo GDI y tracción integral activa

El nuevo SUV KGM Actyon equipa un motor turboalimentado GDI de 1.5 litros. Entrega 163 caballos de fuerza y 280 Nm de torque desde bajas revoluciones. Su transmisión automática de seis velocidades busca ofrecer cambios suaves y un consumo eficiente, especialmente en trayectos urbanos.

Dependiendo de la versión, puede incorporar tracción delantera (2WD) o tracción total activa (AWD). Esta última añade bloqueo de diferencial central, lo que mejora la adherencia en superficies de baja tracción. Gracias a esta configuración, el modelo combina buen desempeño en ciudad con capacidad para enfrentar caminos rurales.

La estructura del Actyon está fabricada con un 78% de acero de alta y ultra resistencia. Este componente mejora la rigidez torsional y eleva los estándares de seguridad. Además, contribuye a reducir el peso sin comprometer la solidez del chasis.

Seguridad y asistencias avanzadas

El Actyon incorpora un sistema de frenado multicolisión, diseñado para reducir el riesgo de impactos secundarios. También integra asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), como control de crucero adaptativo inteligente, monitoreo de estabilidad y alertas de seguridad.

Gracias a este conjunto de tecnologías, el nuevo SUV KGM Actyon refuerza la seguridad activa del vehículo. Por otro lado, la marca busca situarse en un nivel competitivo frente a los SUV que hoy dominan el mercado de entrada, donde las ayudas electrónicas se han convertido en un requisito indispensable.

KGM y el respaldo industrial de KG Group

El renacimiento de KGM, tras décadas bajo el nombre SsangYong, responde a una estrategia de reconversión corporativa impulsada por KG Group, uno de los conglomerados industriales más relevantes de Corea del Sur. Su meta es modernizar la ingeniería automotriz coreana y consolidar una gama de vehículos globales con una identidad coherente.

En Chile, la marca opera bajo la representación de Astara, grupo automotor que también distribuye Mitsubishi y Subaru. Esta alianza fortalece la red comercial y de servicio posventa, aspectos clave para competir en un mercado cada vez más exigente.

La llegada del nuevo SUV KGM Actyon confirma el propósito de KG Group de expandir la marca en América Latina. Así, la ingeniería coreana y la visión empresarial del grupo convergen en un modelo que inaugura una nueva etapa para la industria automotriz de origen surcoreano.