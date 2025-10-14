El “te perdono” de Matthei a Kast, los lapsus de Jara y los guiños de Parisi al republicano: lo que marcó el foro presidencial de Enade

El Encuentro Nacional de la Empresa 2025, que reunió a siete de los ocho candidatos presidenciales, género varios momentos políticos comentados entre los presentes, como ocurrió con una intervención que realizó Evelyn Matthei para “dar vuelta la página” sobre la polémica que se generó por la supuesta “red de bots” en su contra por la que responsabilizó a Kast y los republicanos. Por su parte, Jara no pudo desarrollar de la mejor forma sus mensajes y se vio a ratos incómoda con parte del público presente. Mientras, Parisi fue reprendido por el moderador del acto y más tarde coincidió con la polémica columna titulada “Parásitos” del principal asesor del abanderado republicano.

Por Jorge Palacios y Eduardo Monrroy

Compartir

“Verba et facta, palabras y hechos”, fue el slogan y mensaje con el cual se llevó a cabo el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, al que asistieron siete de los ocho candidatos presidenciales para ser parte del panel de los aspirantes a La Moneda que organizó ICARE.

Jeannette Jara (PC), José Antonio Kast (Partido Republicano), Evelyn Matthei (UDI), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Franco Parisi (PDG), Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls fueron llegando paulatinamente hasta el centro de eventos Metropolitan Santiago, ex Casa Piedra, ubicado en Vitacura, para ser parte de la instancia —el evento de mayor convocatoria empresarial— del que sólo se resto el candidato Eduardo Artés.

Todos los hombres llegaron con camisa y corbata, mientras que las mujeres vistieron chaquetas coloridas. En el caso de Matthei, una roja intensa, mientras Jara llevó consigo una de color verde menta.

El inicio del foro presidencial estaba agendado para las 12:45 horas, pero inició pasada la una de la tarde. Tras consultas de la prensa mientras hacían sus respectivos ingresos al centro de eventos, los candidatos fueron llevados hasta el salón principal.

La última en llegar fue Jara. La candidata era esperada por Darío Quiroga, su jefe de estrategia; Camila Miranda, jefa de contenidos; Luis Eduardo Escobar, su asesor económico, entre otros. Kast, en tanto, llegó junto a su principal asesor, Cristián Valenzuela. Su presencia no pasó desapercibida: debió abordar con la prensa su polémica columna titulada “Parásitos”. Aquella fue motivo de molestia y de duros reproches por parte de Chile Vamos.

La representante de esa coalición fue acompañada Juan Sutil, el senador Juan Antonio Coloma, y su jefe de campaña, Diego Paulsen, además de figuras ligadas a la ex Concertación, como René Cortázar y Matías de la Fuente.

En el salón principal había varias filas de sillas para el público, quienes miraban hacia el escenario y a tres pantallas que reproducían las imágenes captadas por la transmisión oficial. Al ser presentados, quien se llevó la mayor cantidad de aplausos fue Matthei, mientras que Enríquez-Ominami fue el único que recibió una especie de abucheo en el auditorio.

En el escenario había dos mesas con vasos de agua —que incluso una se derramó sobre Kaiser— para los candidatos presidenciales. En ellas se apoyaron mientras escuchaban las instrucciones de las dinámicas que habría en el panel presidencial. Fue en ello en que se le llamó la atención a Parisi quien, mientras se daban a conocer las indicaciones, figuraba grabando un video con la cámara frontal de su teléfono, el que sostenía con su brazo alzado y de espalda al público.

Parisi grabándose a sí mismo desde el escenario.

“Don Franco Parisi, ¿se puede concentrar?”, le preguntó el moderador y periodista Juan Manuel Astorga. “Disculpe. Estaba en una llamada importantísima: mi hijo tenía una duda matemática y tenía que atenderle”, se excusó después el candidato del PDG.

Los dos lapsus consecutivos de Jara en Enade

La primera actividad consistió en una dinámica de presentación donde cada candidato contó con tres minutos para exponer sus puntos. Jara estrenó los cañones contando su gira por Chile, en la que “escuché no solo problemas, sino también soluciones”.

Mientras hablaba de aquello mencionó que había tres ejes que debían guiar su gestión, si es que resultaba presidenta. ¿El primero? “El combate a la seguridad pública. Perdón: el combate a la delincuencia fortaleciendo a la seguridad pública”, dijo riéndose tras el “lapsus lingûistico” que tuvo. “Me va a dar para otro meme, así como eso de que quiero tratar con amor a los delincuentes”, siguió, mientras el público reaccionaba amablemente a la gracia.

Jara dirigiéndose al público de Enade.

Luego siguió su punto y conversó sobre la lucha contra la corrupción, mensaje en el cual se sostuvo en la exposición que había dado la contralora Dorothy Pérez en Enade, quien expuso antes que los candidatos presidenciales.

“Espero también que en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico contemos con la misma evasión… Ovación, perdón”, reformuló, “para poder levantar el secreto bancario”. Y luego interpeló a la primera fila, entre las que se contaban integrantes de su comando de campaña, como el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero de su candidatura.

“Ya po, con la cara que me miran me desconcentran”, dijo riéndose otra vez.

Entre los objetivos de Jara en Enade, señalaron a The Clinic miembro de su equipo, no estuvo en polemizar con Kast ni con nadie de oposición sobre el tema que se había tomado la semana respecto a los “parásitos” —a raíz de la columna de opinión que publicó Cristián Valenzuela, estrecho asesor del republicano—, sino en fortalecer su nuevo eslogan “Es por ti, es por Chile, es Jara”, el que es parte del reajuste de su estrategia comunicacional.

El perdón de Matthei a Kast por los bots y la “campaña asquerosa”

Pasada las dinámicas de las presentaciones en las que expusieron los candidatos en la Enade, vino el momento de las preguntas cruzadas entre ellos. En ese momento Matthei tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta a Kast. Sin embargo, antes de realizarla, le señaló algo que no estaba previsto.

“Quería decirte que yo estaba super molesta por los ataques de bots republicanos. Pero escuché tus explicaciones. Acepto tus disculpas. Te perdono y doy vuelta la página”, le dijo la candidata de Chile Vamos al republicano, en circunstancias en que la denuncia que había hecho con anterioridad de una “campaña asquerosa” de desprestigio en su contra había generado repercusión, sobre todo dado que alteraba la posibilidad de conseguir unidad —solicitada fervientemente por el sector empresarial— en caso de que sólo un candidato opositor llegara a segunda vuelta.

El comentario fue recibido de buena manera por Kast. “Entiendo el dolor por el que pasaste”, le dijo, y recordó que a él le han agredido “física, verbal y virtualmente. Y ahí sigo dando la batalla, porque somos soldados de muchas guerras”.

“A ti también te ha tocado duro y es necesario decir que las redes sociales hay que usarlas bien”, selló, para luego responder la pregunta que le hizo Matthei, la que guardaba relación con que por qué el Partido Republicano había decidido restarse del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019, que posibilitó una salida institucional a la crisis de octubre de 2019. “¿Ese acuerdo de paz iba a traer paz? Seguían quemando todo. Los paró la pandemia”, argumentó Kast su posición por entonces.

En el equipo de Kast, de todos modos, hay quienes desconocen que el candidato hubiera pedido disculpas por los ataques en redes en sus declaraciones del viernes. Recalcan que más bien mantuvo el discurso que ha manifestado siempre en torno a que éstas son cosas que no pueden suceder, de las cuales no tiene control y que las redes se deben ocupar de otra manera.

José Antonio Kast en su exposición en Enade.

En el punto de prensa que dio luego Matthei, se refirió nuevamente al perdón que le otorgó al republicano. “Dos cosas. Primero, estoy totalmente convencida de que votaré por mí misma en primera y segunda vuelta. Es lo mejor para Chile, porque tenemos que resolver los problemas y no lo haremos peleando. Tenemos que unirnos para sacar adelante temas que a los chilenos los tienen angustiados”, dijo en primer lugar.

Y luego, dio un paso más respecto a un eventual apoyo a Kast si es que es él quien avance a segunda vuelta y llegue a competir, hipotéticamente, con Jara. “Yo no me veo votando por una persona que sea continuadora de este Gobierno. Y menos comunista”, dijo.

El guiño de Parisi a Kast: “Leí la columna de su asesor”

Bajo el concepto de que “Chile no es facho ni comunacho”, Parisi en sus minutos introductorios habló fervientemente de la necesidad de renegociar las deudas de las mujeres y con medidas de campaña para actuar en beneficio de ellas.

Pero también en ese espacio abordó la necesidad de bajar el gasto fiscal. “El primero, el Presidente de la República. Gana mucha plata”, afirmó. Y dijo ser que sería el primero en bajarse en sueldo, junto a sus ministros de Estado, en caso de resultar electo en el cargo.

Fue ahí donde se volteó desde el podio a mirar a Kast. “Leí la columna de su asesor. Y sí, hay gatos que son exagerados y sueldos que no se justifican”, señaló el candidato del PDG.

Parisi y Kast saludándose en el escenario.

“Tenemos alcaldes aquí. Un saludo a los alcaldes. Ninguno debiera ganar más de cinco millones de pesos. Hay un abuso tanto de la izquierda como de la derecha de los fachos y los comunachos, pagándose grandes sueldos. Nosotros queremos no más IVA a los medicamentos, no más IVA a la canasta básica, y más y mejor plata en el bolsillo de las personas”, concluyó.