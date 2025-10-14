Escala polémica por columna de “parásitos” de principal asesor de Kast: oficialismo envía oficio y en el comando de Matthei piden explicaciones

Desde el oficialismo tildaron de "despreciables" las palabras de Valenzuela al referirse a funcionarios públicos como "parásitos" en su columna, mientras que desde el comando de Matthei el senador Cruz-Coke cuestionó "¿hasta cuándo continúa con las descalificaciones?", y que los dichos pueden deberse a que "a veces pretenden ocultar las cosas importantes de la campaña. Cómo se financian los programas. Dónde se van a hacer los recortes".

La polémica generada por la columna “parásitos” del principal asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, está lejos de terminar.

Y es que Valenzuela fue criticado puesto que en su texto de hace una semana cuestionó duramente a aquellos funcionarios públicos que se “aprovechan” del Estado. El problema, que cuestionaron otros académicos como Juan Diego Montalva en el newsletter de The Clinic y Daniel Matamala en La Tercera, es que el asesor de Kast precisamente hizo gran parte de su carrera a costa del Estado.

Incluso, actualmente, según una nota de Fast Check, Valenzuela mantiene dentro del panel de profesionales expertos de la Alta Dirección Pública, a cargo del Servicio Civil.

La polémica se ha tomado la agenda mediática y ha generado declaraciones cruzadas entre todos los sectores.

Por parte del oficialismo, por ejemplo, la ex vocera de Jeannette Jara, la diputada Gael Yeomans (FA), ofició al Servicio Civil por el cargo público que ostentó Valenzuela.

“Lo pillamos chanchito, él mismo fue jefe de gabinete de un ministro, con sólo dos años de titulado, recibiendo un sueldo de 4 millones de pesos, y hoy además estaría cumpliendo una función pública mientras trabaja como el principal asesor de José Antonio Kast”, dijo la diputada.

Y el senador y presidente de la comisión de Trabajo, Gastón Saavedra (PS), tildó de “despreciables” las palabras de Valenzuela, quien “además hasta el día de hoy sigue viviendo de los ingresos del Estado. A quien se está agrediendo son personas que a raíz de su trabajo y su función es la expresión del servicio público”.

Mientras que desde Chile Vamos, pese a que la candidata presidencial de la coalición no quiso referirse ayer al tema, en esta ocasión fue uno de los integrantes del comité político de la candidata Evelyn Matthei, Luciano Cruz-Coke, quien cuestionó a Valenzuela.

En primer lugar, Cruz-Coke dijo que Valenzuela “tiene que dar explicaciones. Y segundo, ¿hasta cuándo continúa con las descalificaciones? Me parece una hipocresía muy grande decir ‘mire, hay parásitos trabajando acá, trabajando allá’. Yo creo que efectivamente hay gente que trabaja mal en el Estado, pero no todo el mundo es parásito, menos calificar a aquellas personas que trabajaron como trabajó él”.

En esa línea, el senador de Evópoli agregó que “Cristian Valenzuela fue jefe de gabinete de Rodrigo Álvarez, después trabajó en la bancada de la UDI, todo esto con sueldos a costa del Estado. Entonces, creo que hay que ser cuidadosos con las palabras. Nosotros hemos tratado desde el comando de Matthei de tratar de no entrar en estas polémicas, pero difícilmente si es que nos están tratando permanentemente de cobardes, y después de parásitos… Por favor, den una explicación“.

Pero además, Cruz-Coke apuntó hacia una estrategia por parte de republicanos: “Creo que se dicen cosas en campaña que no se deben decir, que están pasadas de rosca y que a veces pretenden ocultar las cosas importantes de la campaña. Cómo se financian los programas. Dónde se van a hacer los recortes…“, mencionó el senador.

Valenzuela sale al paso de su columna: “Es una crítica general a que tenemos que reflexionar como país cómo tenemos que mejorar las condiciones de trabajo en el sector publico”

Ayer, el candidato presidencial salió al paso tras ser consultado, asegurando que “si la hubiese escrito yo (la columna), podría haber sido más dura”.

Y esta jornada, fue el propio asesor quien defendió su postura. Valenzuela, en el marco de la Enade, dijo: “Hay abuso cuando las personas usan, por ejemplo, las licencias médicas para salir del país (…). Ese es el fondo de la columna, y por lo tanto la crítica no es ni a un sector determinado ni de la izquierda ni de derecha, sino que es una crítica general a que tenemos que reflexionar como país cómo tenemos que mejorar las condiciones de trabajo en el sector publico. Como dejar de gastar tanto en gasto político, y concentrarlo en gasto social”.

En la misma línea, agregó que “nosotros estamos en guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra la inmigración ilegal y contra los malos funcionarios públicos, que son pocos, pero que existen. Y a ellos hay que combatir”.