El aplaudido paso de Dorothy Pérez en Enade: “Es difícil que cualquier gobierno pueda querer darle más presupuesto a la institución que lo va a controlar”

Dorothy Pérez se consolidó como la figura central del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, convirtiéndose en la expositora más aplaudida por la audiencia que repletó este martes el centro de convenciones Metropolitan Santiago, en la comuna de Vitacura.

La cumbre del mundo empresarial también contó con las exposiciones del Presidente Gabriel Boric desde Roma —aunque esta se vio interrumpida por problemas de conexión—, también del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y de los aspirantes a La Moneda.

Al comienzo de Enade, cuando fue nombrada como una de las expositoras del evento organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), la jefa del órgano fiscalizador fue ovacionada por el público. Y posteriormente, al término de su presentación, que se extendió por más de cuarenta minutos, fue aplaudida de pie.

Bajo el título de “Por el cuidado y buen uso de los recursos públicos”, la contralora desarrolló una extensa exposición en la que dio cuenta del trabajo fiscalizador de la entidad que lidera desde diciembre de 2023 como subrogante, y como titular desde hace alrededor de un año.

En la instancia, Pérez repasó el rol de la Contraloría, resaltando los Consolidados de Información Circularizada (CIC), y también anunció que desde la semana pasada —y en conjunto con el Poder Judicial—, “estamos intraoperando para la recepción de las condenas, de esa manera, automáticamente vamos a saber qué personas están condenadas para que no ingresen al aparato público”.

Así y todo, Pérez mostró un gráfico con la variación del presupuesto que ha experimentado la Contraloría respecto al servicio público, denotando que a medida que ha crecido el aparato público, ha disminuido el presupuesto del entre contralor.

“Crece y crece porque crece el país, porque crecen las necesidades que hay que atender a través de la función pública, pero el presupuesto de la Contraloría está en la otra línea”, deslizó la contralora.

Y añadió que “ese presupuesto ínfimo, chiquitito, que casi no se ve, es el presupuesto nuestro —haciendo alusión a una parte del gráfico—. Pero no vine aquí a pedirles presupuesto a ustedes, ni a que presionen a nadie, ni tampoco voy al Congreso a pedir presupuesto”.

En ese momento, Pérez afirmó que “es difícil que cualquier gobierno, de cualquier época, pueda querer darle más presupuesto a la institución que lo va a controlar. Hay un tema evidente”.

También comentó que en el organismo están utilizando “más tecnología para poder controlar con la misma gente que tenemos y estamos redistribuyendo mejor al personal y haciendo mejor gestión interna, destinando más personal a la línea de trabajo y menos personal a acompañarme a mí. De esa forma estamos rindiendo más”.

Por otro lado, Pérez lamentó el retraso en la implementación de la Ley de Transformación Digital del Estado —hasta diciembre de 20217—, y en se sentido mencionó que “tenemos buenas noticias, pero a veces, el empuje se nos acaba en la mitad del camino, tenemos que avanzar en esta materia, de esta manera, todo el funcionamiento del aparato público, que le da sostén al funcionamiento del país, puede ser más expedito y rápido”.

Otro de los temas de la presentación de Pérez apuntaron a obras públicas detenidas por la llamada “permisología”, detallando que 704 permisos en esta materia no fueron contestadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, y que constatan hasta 878 días de retraso en la aprobación de esos permisos.

Al cierre, Dorothy Pérez citó a Gabriela Mistral y su poema “El placer de servir”, destacando su enunciado: “Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú; donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú”.

“Valoremos lo público y valoremos el esfuerzo y el mérito también en el mundo de lo privado. Valoremos la posibilidad de soñar juntos y construir un mejor país todos unidos”, expresó la contralora.