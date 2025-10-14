EN VIVO | Sigue la XLVII edición del Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE 2025

La jornada de Enade 2025 incluye la intervención del Presidente Gabriel Boric –de forma telemática–, junto con un foro de siete de los ocho candidatos a La Moneda.

El mundo empresarial, político y académico se dará cita este martes en una nueva versión del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE 2025), organizado por ICARE. La XLVII edición del evento —que se desarrollará entre las 8:00 y las 14:30 horas en Metropolitan Santiago— llevará por lema “Verba et facta: Palabras y Hechos”, con un llamado a pasar del diagnóstico a la acción.

El encuentro busca generar un espacio de diálogo transversal entre autoridades públicas, líderes empresariales, académicos y representantes de la sociedad civil para debatir medidas concretas que impulsen un crecimiento sustentable en el país.

Ejes temáticos

El programa de ENADE 2025 girará en torno a tres ejes principales:

Crecimiento con sustentabilidad : promover una visión de desarrollo que equilibre bienestar social, medioambiente y competitividad económica.

: promover una visión de desarrollo que equilibre bienestar social, medioambiente y competitividad económica. Sinergia entre actores : articular compromisos entre el sector privado, el Estado, la academia y la sociedad civil.

: articular compromisos entre el sector privado, el Estado, la academia y la sociedad civil. Visibilidad política y compromiso público: reforzar el rol del encuentro como un foro estratégico de debate nacional, con presencia del Ejecutivo y figuras políticas de primer orden.

Entre los invitados destacan la Contralora General de la República, Dorothy Pérez; el ministro de Hacienda, Nicolás Grau; y el director de Teletón (Chile), Mario Kreutzberger. “Las palabras responsables inspiran, convocan y generan confianza, pero solo la acción les da sentido real”, señala la organización en su sitio oficial.

Agenda y protagonistas

La jornada contempla una apertura institucional encabezada por Holger Paulmann, presidente de ICARE, junto a la intervención —de forma telemática— del Presidente Gabriel Boric.

Luego, se desarrollará el panel “Hacedores de Chile”, moderado por Mónica Álvarez, que reunirá a voces del mundo empresarial, académico y social. Posteriormente, se realizará una mesa sobre gobernanza y control, con la participación de la contralora Pérez.

La instancia culminará con el Panel Presidencial, que contará con la presencia de siete de los ocho candidatos a La Moneda. El único que declinó asistir fue el independiente Eduardo Artés. Este último bloque se lo adjudicó Mega, que tiene los derechos exclusivos de transmisión en vivo.

