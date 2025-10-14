Estuvo a cargo de la primera campaña de Bachelet, trabajó con 31 Minutos y ya debutó con nuevo eslogan: Jeannette Jara ficha a la diseñadora Piedad Rivadeneira

En las últimas semanas el comando de Jeannette Jara ha estado trabajando con la reconocida diseñadora nacional Piedad Rivadeneira en una nueva estética y en un nuevo eslogan de campaña. Rivadeneira fue la directora creativa en la elogiada primera campaña de Michelle Bachelet bajo el eslogan "Estoy Contigo".

Compartir

“Es por ti. Es por Chile. Es Jara”. En los últimos días, el comando de Jeannette Jara, la candidata presidencial del oficialismo, presentó un nuevo eslogan, una nueva estética de campaña y realizó modificaciones en su equipo de vocerías, con la salida de Laura Albornoz, Gael Yeomans y Tomás Hirsch.

En el comando de Jeannette Jara aseguran que se trata de una nueva estrategia para la recta final de la campaña y que para eso también hay caras nuevas en el equipo: una de ellas, y el principal fichaje, es el de la reconocida diseñadora gráfica Piedad Rivadeneira, quien ha trabajado en diversas campañas políticas y candidatos, desde Eduardo Frei a Michelle Bachelet.

En la primera campaña de Michelle Bachelet, en la que terminó siendo elegida como la primera presidenta de Chile, Rivadeneira tuvo mucho protagonismo. Partió trabajando en el equipo y luego asumió como directora creativa de la campaña que tuvo como eslogan: “Estoy contigo”. Hoy, en el comando de Jeannette Jara, esa campaña es utilizada como referencia para lo que viene.

“Creo que a ella lo que le gustó fue que tenía una fuerte presencia de personas. No era sólo el rostro de la candidata. Aparecían personas comunes y corrientes; estudiantes de enseñanza media, un padre, una trabajadora, una mujer que había tenido cáncer. Tanto los mensajes como la imagen no la ponían como protagonista, sino que al lado, y gráficamente lo digo, del ciudadano. Fue una campaña que ni siquiera tuvo, al menos en los primeros tres meses, el nombre de ella en el afiche. Eso era inédito. Sólo salía la cara y el “Estoy contigo”. Para ese momento fue bien innovador”, dijo la nueva diseñadora de Jara en una entrevista con The Clinic sobre la campaña de Bachelet.

Rivadeneira en los últimos años ha encabezado varios proyectos creativos a través de su agencia Felicidad. El año pasado fue premiada por el diseño de la portada de un disco de los hermanos Ilabaca. También estuvo a cargo del diseño del libro Museo 31 y trabajó en la exitosa exposición de 31 Minutos en el Centro Cultural La Moneda; del diseño de la salida gráfica de la película ganadora del Oscar Mujer Fantástica; y también de la estética detrás del Liguria.

En este último tramo de la campaña, dicen en el comando, el eje estará centrado en potenciar la imagen de Jeannette Jara como una mujer moderna y confiable, en un contexto de baja confianza en el mundo político.