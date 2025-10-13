Ajuste mayor en el comando de Jeannette Jara: voceros Laura Albornoz, Gael Yeomans y Tomás Hirsch dejan sus roles tras presiones opositoras

Durante las últimas semanas, la figura de la exministra de la Mujer en el comando de la abanderada presidencial se convirtió en un foco mediático constante, principalmente debido a las críticas sostenidas por parte del Partido Republicano. Ante ese escenario, y tras una evaluación interna, tanto el comando como la propia exsecretaria de Estado optaron por modificar su rol. “La decisión buscó evitar que Laura Albornoz siguiera siendo utilizada como blanco político”, afirman desde el entorno de la candidatura oficialista, reconociendo que su continuidad comenzaba a opacar el despliegue de la campaña. En todo caso, lo presentarán como un movimiento de piezas más grande para darle mayor protagonismo a Jara en la recta final.

Por Rodrigo Córdova y Martín Browne

El Partido Republicano acusó hace un par de semanas al expresidente del directorio de Televisión Nacional (TVN), Francisco Vidal, de que “se quieren robar la elección”, tras emitir opiniones críticas respecto a la candidatura de José Antonio Kast. La presión fue tal que Vidal terminó por renunciar a su cargo, en medio de cuestionamientos por su rol dentro de un canal público durante el periodo electoral.

Poco después, Kast dirigió sus críticas a otra figura del oficialismo: Laura Albornoz, exministra de la Mujer y vocera de campaña de Jeannette Jara, quien al mismo tiempo integraba el directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Aunque en un principio el comando oficialista resistió la presión, la situación cambió tras la publicación de nuevos antecedentes relacionados con la participación de Albornoz en la empresa estatal, sus remuneraciones y una investigación iniciada por la Contraloría General de la República.

Según fuentes del comando de Jara, la decisión de que Albornoz se apartara de la vocería fue tomada en conjunto entre la propia exministra, el equipo más cercano de la candidata y también fue concordado con Albornoz. Y es que las ofensivas republicanas ponían a la exministra en la palestra pública y se evaluó que lo más funcional para la campaña era sacar a la exministra de la ecuación y no dejar un flanco abierto a la candidatura.

Eso sí, Albornoz seguirá trabajando en el comando, desde un cargo más técnico, ya que no ven ilegalidades ni conductas incorrectas en los antecedentes expuestos.

En todo caso, desde el comando anunciarán el cambio de rol como un ajuste mayor en la recta final de la campaña: también saldrán de las vocerías la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) y su par Tomás Hirsch. De esta forma, solo quedarán como voceros los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD) y Alejandra Sepúlveda. La apuesta, dicen en el comando, es darle más protagonismo a Jara en las últimas semanas.

Tras la publicación de The Clinic, el comando hizo pública la decisión de remover a los voceros y agradeció su labor a través de un comunicado oficial.