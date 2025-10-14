Idea-Tec, la empresa chilena que crea pintura gracias al reciclaje y que obtuvo patente de invención en Estados Unidos

La empresa chilena Idea-Tec obtuvo una patente de invención en EEUU por su tecnología de pintura base agua hecha con plumavit reciclado. "Este reconocimiento no solo asegura el uso exclusivo de nuestra tecnología, sino que también confirma que es única en el mundo", aseguró una de sus fundadoras.

Idea-Tec, empresa chilena reconocida que gracias al reciclaje transforma el plumavit en pinturas, anunció la obtención de una patente de invención en Estados Unidos para su tecnología de pintura base agua elaborada con plumavit reciclado.

Desde la empresa, señalaron que esto marca un hito en su trayectoria y reafirma su compromiso con la innovación, el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad. La patente en Estados Unidos corresponde a la primera protección internacional para la tecnología base agua de Idea-Tec, que ya había sido otorgada previamente en Chile. Esta se suma a la primera patente de la compañía, relacionada con su tecnología de pintura base solvente, concedida inicialmente en Chile y posteriormente en varios países europeos.

Cristina Acuña, cofundadora de Idea-Tec, explicó que “este reconocimiento no solo asegura el uso exclusivo de nuestra tecnología, sino que también confirma que es única en el mundo. Es increíble recordar de dónde partimos y todo lo que hemos recorrido para llegar aquí”. Este logro es el resultado de más de una década de esfuerzo, investigación y desarrollo, transformando un proceso químico y una formulación química en una innovación patentada que impulsa la creatividad y el desarrollo de soluciones que mejoran la vida diaria y contribuyen al desarrollo sostenible.

También aseguran que las patentes son claves para resguardar el esfuerzo y trabajo detrás de cada invención y destacan que la empresa continúa avanzando en su misión de crear tecnologías de reciclaje y promover la inserción de Chile en el contexto internacional a través de la innovación y la sostenibilidad.

¿Qué es Idea-Tec?

Idea-Tec es una startup cleantech de upcycling fundada en 2014 por las químicas Constanza Cifuentes y Cristina Acuña. La idea de ambas era crear tecnologías de reciclaje usando la ciencia e innovación como herramientas de transformación, de manera que los residuos que no se reciclan se conviertan en algo mucho mejor y así se introduzcan a la economía circular a escala masiva.

Su foco está en ofrecer pinturas y sellos sustentables fabricados con plumavit reciclado, que permiten que sus clientes disminuyan su huella de carbono y cumplan sus metas de sustentabilidad sin gastar de más, y simplemente por la acción tan sencilla de pintar.