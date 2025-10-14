Presidente Boric en la FAO: el impulso de la candidatura de Bachelet a la ONU y la trastienda previa al discurso del mandatario en la ENADE

El mandatario aprovechó la instancia con el líder de la organización miembro de las Naciones Unidas para empujar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de dicha institución. Posteriormente, abordó junto a la comitiva parlamentaria la posibilidad de realizar una réplica a Holger Paulmann durante el discurso que ofrecerá hoy en un foro empresarial, en el cual participará vía telemática desde Roma.

Por Rodrigo Córdova, desde Roma.

El cronograma contemplaba que el Presidente Gabriel Boric encabezara la reunión del Foro de Inversión de la Iniciativa Mano de la Mano de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) a las 9:30 horas. Sin embargo, seis minutos más tarde, más de un centenar de funcionarios de la ONU aún caminaban y conversaban entre los pupitres del Salón Azul, donde se desarrollaría la instancia.

A las 9:36 y 9:39 —hora italiana— se llamó por altoparlante a los asistentes para que tomaran asiento, pues el Presidente Boric arribaría en breve. El mandatario, antes de llegar al foro, había sostenido una reunión con el director general de la FAO, QU Dongyu, acompañado de la delegación presidencial: el canciller Alberto van Klaveren; la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos; el embajador de Chile en Italia, Ennio Vivaldi; el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; la senadora Loreto Carvajal; y los senadores Sergio Gahona y Juan Ignacio Latorre.

En dicha instancia, que se enmarca en la visita de Estado del mandatario al Vaticano y a Roma, el Presidente y Dongyu dialogaron sobre seguridad alimentaria, sostenibilidad y estrategias de inversión vinculadas a la iniciativa de la FAO, que este año conmemora su 80° aniversario.

Durante esa conversación, el mandatario mencionó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU frente al director de la FAO, lo que fue interpretado como un gesto de impulso a la exmandataria, considerando que la organización agrupa a 194 países miembros.

Si bien Dongyu no se refirió explícitamente a la candidatura, sí comentó que recordaba a Bachelet durante su presidencia, al igual que al expresidente Sebastián Piñera, cuyas iniciativas también mencionó. Boric, por su parte, valoró las palabras del líder de la FAO.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, indicó que “como toda reunión bilateral, fue una instancia diplomática en la que se dicen cosas cordiales y se abordan distintos temas”. Sobre la conversación respecto a Michelle Bachelet, el senador afirmó que el Presidente Gabriel Boric destacó la importancia de la candidatura de la exmandataria a la ONU.

“El director general de la FAO dio a entender, de una manera simpática, que la FAO era ‘más grande’ que la ONU, porque cada país miembro tiene un voto, por pequeño que sea, a diferencia de las Naciones Unidas”, agregó.

La senadora del PPD, Loreto Carvajal, junto con destacar la relevancia de la reunión, reconoció que existía “cierta inquietud respecto de si se iba a mencionar o no la candidatura de la Presidenta Bachelet”. Sobre ello, Carvajal sostuvo que “no es ajeno a lo que significa, en los foros internacionales, hacer historia respecto de la importancia que han tenido líderes chilenos y, en particular, la Presidenta Bachelet en ese contexto”.

Para la parlamentaria, el hecho de que el Presidente haya sacado a colación la candidatura de Bachelet tiene que ver con que “está cumpliendo un rol de estadista (…) en el sentido de que está actuando en algo transversal, no solo desde quienes somos oficialistas”.

Por otra parte, el senador UDI Sergio Gahona restó importancia a la mención, argumentando que el líder de la FAO no cuenta con votos en el Consejo de Seguridad de la ONU, órgano encargado de elegir a la Secretaría General.

“Fue simplemente un comentario para dar a conocer algo que todo el mundo sabe, y es evidente que, en términos concretos, esto no mueve la aguja. Lo que sí la mueve es la relación que establece Chile con cada país y las conversaciones que se dan de cancillería a cancillería”, señaló.

El director general de la FAO, QU Dongyu, recibió al Presidente y le mostró una escultura edificada por los 80 años de la organización. Créditos: Presidencia.

El control de los senadores al mandatario

Durante su discurso en la FAO, el Presidente Boric destacó las iniciativas de seguridad alimentaria, defendió el multilateralismo y reafirmó el compromiso de Chile con la organización, que busca combatir la hambruna que afecta a más de 663 millones de personas en el mundo.

Ahí, además, el Jefe de Estado valoró el cece al fuego en Gaza: “Celebramos y nos esperanzamos con el acuerdo de paz que comienza a implementarse en Gaza. Desde Chile tenemos toda la esperanza de que esto va a acabar con la miseria y la masacre”. Con ello, llamó a que “nunca más el hambre sea usado como arma de guerra”.

Posteriormente, en las inmediaciones de la FAO, el mandatario abordó junto a la delegación parlamentaria su próxima actividad: su participación, vía Zoom, en el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE).

Allí, Boric adelantó a los senadores que pretendía referirse al impuesto a la herencia, en respuesta a las declaraciones del presidente de Icare, Holger Paulmann, quien afirmó en Diario Financiero: “A este país le conviene que el impuesto a la herencia sea cero para que los millonarios de otros países del mundo se quieran venir”.

Según fuentes que conocieron el diálogo, los senadores intentaron persuadir al Presidente de no hacerlo, argumentando que un tono de confrontación no era el más adecuado para ese encuentro empresarial, y que, a cinco meses de dejar el cargo, no tenía sentido entrar en ese tipo de controversias.

Las mismas fuentes señalan que miembros del Ejecutivo respaldaron la postura de los senadores, aunque el mandatario respondió que no era él quien generaba el clima de confrontación, sino Paulmann, al instalar el tema públicamente.

El senador Gahona, por su parte, marcó sus expectativas previo a que el mandatario ofreciera su discurso en el tema empresarial. “Esta es la última ENADE del Presidente Boric y espero que marque, más que conflictos o darle lecciones a los empresarios o tomarse algunas licencias para decirle algunas cosas que probablemente piense y al empresariado no le agrade, tiene que dar un mensaje de unidad, un mensaje de certeza, de la implementación adecuada de la implementación de la permisología y de optimismo”.