Carlos Navarro Montoya y el paso de Carlos Palacios y Williams Alarcón en Boca Juniors: “Ellos están en un proceso de adaptación, las condiciones las tienen”

El "Mono" tuvo un breve paso por Chile para el lanzamiento de Picado TV. Entre otros temas, se refirió al momento de la selección argentina Sub 20 -que hoy se juega el paso a la final-, el desempeño de los chilenos en el cuadro Xeneixe y recordó su episodio en la Copa Libertadores de 1991, donde un perro policial lo mordió en medio de la batalla campal entre los jugadores de Colo Colo y de Boca Juniors. "En estos tiempos ese partido no se hubiera jugado", comentó.

Compartir

En el marco del lanzamiento de Picado TV Chile, Carlos Navarro Montoya, histórico portero de Boca Juniors, entrenador y rostro de la señal argentina de la plataforma de streaming, hizo un breve paso por el país para asistir a la inauguración oficial en el Havas Café.

El “Mono” tiene un vínculo especial con nuestro país. Y es que además de jugar por Deportes Concepción en 2001, el exportero es recordado por ser el protagonista de un episodio inolvidable en el fútbol chileno: en la semifinal de la Copa Libertadores de 1991, el perro policial Ron lo mordió en medio de la batalla campal entre los jugadores de Colo Colo y Boca Juniors. La imagen quedó inmortalizada para siempre.

Navarro Montoya, segundos después de la mordida de Ron.

En conversación con The Clinic, el exarquero se refirió a su nueva etapa rostro de Picado TV y abordó diversos temas: su diagnóstico de la selección argentina que está a un paso de la final del Mundial Sub 20, el presente de Carlos Palacios y Williams Alarcón y su recuerdo del infame episodio en el Estadio Monumental.

–Estás en una nueva etapa en tu vida con Picado TV, algo más alejado de las canchas pero siempre ligado al fútbol. ¿Cómo ha sido esta experiencia en los medios?

–Desde su lanzamiento, Picado TV es un programa icónico de lo que yo considero la nueva industria de comunicación y de sentir el fútbol. Hemos tenido más de 100 millones de visualizaciones, eso te da la pauta del alcance que tiene. A partir de esto, teniendo como foco central el Mundial y a raíz de esta penetración que ha tenido, está viviendo una expansión: ahora llegó a Chile, pero en un futuro va a ser Picado TV Colombia, Ecuador, México y así para llevar un contenido continental. Ese es el objetivo.

–¿Te gusta ser rostro? Es difícil quizás ya no estar al borde de la cancha.

–Hace mucho tiempo que trabajo en comunicación. Primero en España en el multimedio Marca, después en Argentina en distintas cadenas deportivas de prestigio y ahora esta posibilidad de sumarme a un proyecto naciente. Me genera mucha expectativa, me siento cómodo. Me gusta ir a ver fútbol, entonces me siento inmerso en un lugar donde soy feliz.

–¿Piensa volver a dirigir?

–Yo estuve dirigiendo hasta hace poco tiempo. En principio en labores complementarias, dependiendo siempre de los compromisos. Ser entrenador es una profesión inestable y trabajar en los medios de comunicación me da una estabilidad que también uno agradece.

–¿Qué piensa del desempeño de la selección argentina en este Mundial Sub 20? Hoy se juegan el paso a la final de la cita.

–La selección argentina es consecuencia de un proyecto que lleva años. Es un proyecto desarrollado, que lo han dejado evolucionar. Al principio no fue fácil. Hay un gran mérito del presidente del fútbol argentino, del señor (Claudio) Tapia y de César Luis Menotti que en su minuto era el director general de la selección. Él sostuvo a (Lionel) Scaloni. Y además sostener un proceso formativo de juveniles con una política deportiva, con una metodología. Esto se visualiza claramente. Así, es mucho más fácil llegar a lugares de privilegio. Ahora Argentina está luchando un lugar en la final y eso habla de ese proceso.

–¿Qué es lo que hace distinto Argentina en sus divisiones menores? Pareciera que sacan una figura cada mes.

–Argentina genéticamente siempre fue un país que produjo muchos futbolistas de grandísimo nivel. Vos rápidamente podés nombrar a cuatro o cinco mejores jugadores de la historia y te aparecen tres argentinos: Maradona, Messi y Di Stefano. Yo creo que tiene que ver con algo genético, pero tiene que ver con seguir un proyecto, el de (José) Pekerman. Los proyectos se sostienen y hay una estabilidad. Esto definitivamente colabora con el objetivo principal que tienen las etapas juveniles e infantiles que es formar jugadores.

–El fútbol chileno pasa por una crisis importante. Pasamos de ganar dos Copa América ha ser últimos en la pasada Clasificatoria mundialista. ¿Qué piensa de esta debacle del fútbol chileno? Quizás desde afuera tiene una mirada distinta.

–Yo creo que hay que desarrollar un proyecto. Es la única forma que uno va a estar más cerca del éxito no dependiendo del azar. Es mucho más potente poder generar un proyecto deportivo que comprenda la selección mayor y las divisiones juveniles. Tiene que ser algo orgánico, algo integral.

El desempeño de Carlos Palacios y Williams Alarcón en Boca Juniors

–Hay dos chilenos en Boca Juniors: Carlos Palacios y Williams Alarcón. ¿Cómo ve sus rendimientos en el equipo?

–Ellos están en un proceso de adaptación, las condiciones las tienen, por supuesto. Boca no tiene nada que ver con lo que uno ha vivido como futbolista. Te lo dice alguien que también jugó en Boca. Eso lleva un periodo, donde tienes que adentrarte en el mundo Boca. Tienes que comprenderlo y entender dónde estás. Eso le lleva más tiempo a algunos, a otros menos tiempo, depende de la personalidad, tu construcción y formación.

En el caso de Palacios, en los últimos dos o tres partidos ha mejorado su rendimiento. Ahora se lesionó por un golpe en la rodilla, pero mostraba un mejoramiento. Y Alarcón en este momento está en un segundo plano porque se constituyó un buen eje en medio con Paredes y Battaglia, pero él es la alternativa de cambio. Cada vez que entra lo hace bien. Así que creo que tiene las condiciones para lograr un buen desarrollo en Boca.

–¿Qué piensa de la gestión de Riquelme?

–Román ha hecho una muy buena gestión. Empañado en lo deportivo en los últimos años donde Boca no jugó torneos continentales, algo que Boca tiene como objetivo mínimo. Pero después que asumió Román y (Jorge) Ameal, es el club que más títulos ganó en Argentina a nivel local. Y a nivel de club ha generado una estructura de desarrollo y obras. Ha cumplido con uno de sus leit motiv en la campaña que era cambiar el modelo de club, que eso lo ha realizado. Para mí el balance es positivo.

El incidente en el Estadio Monumental y Deportes Concepción

–En Chile se le recuerda mucho por la famosa mordida de un perro en esa semifinal de Copa Libertadores contra Colo Colo. ¿Qué recuerdos tiene de ese episodio a 30 años del partido?

–Con los años uno tiene una mirada mucho más anecdótica, quizás hasta risueña, algo que no lo fue porque fue un hecho lamentable.

–Fue una batalla campal…

–En estos tiempos ese partido no se hubiera jugado. No estaban las condiciones para que se jugara. Pero ahora ya forma parte de la historia, no hay mucho más que se pueda hacer. No tengo más comentarios.

–Tuvo un breve paso por Deportes Concepción en 2001. ¿Ha seguido de cerca al club? en los últimos años han sufrido mucho, tuvieron una crisis muy importante.

–Tengo un vínculo muy fuerte con Deportes Concepción. Fui muy feliz allí. En el momento más difícil, a la distancia, estuvo permanentemente en contacto con las autoridades que tomaron las riendas del club. Y colaboré a mi forma. Me pone muy contento que esa pasión y ese amor por el club lo hayan sostenido y ahora Deportes Concepción esté cercano de volver a su lugar, que es la Primera División. Me pone muy feliz, el año pasado estuve invitado por el club. Y ese reconocimiento del club y de los hinchas me provoca mucha felicidad.