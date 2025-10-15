“Conserbar”, el bar que apuesta por mantener la identidad de Barrio Italia y la vida nocturna santiaguina hasta las tres am: “No tenemos que dejar morir la noche”

“Conserbar”, ubicado en el corazón de Barrio Italia, Providencia, apuesta por mantener viva la identidad cultural del sector y revitalizar la noche santiaguina, permaneciendo abierto hasta las tres de la mañana. Fiel a su nombre, el bar busca conservar no solo la esencia del bohemio barrio donde se ubica, sino que también los sabores y el patrimonio que caracterizan a nuestro país. Un lugar perfecto para tomar un cóctel de autor escuchando clásicos ochenteros, con una sola regla: nada de reggaetón.

El nombre del bar, Conserbar, es un creativo juego de palabras que nace de la idea de poder conservar la identidad del barrio donde se ubica: en la calle Condell 1189, en el icónico Barrio Italia, Providencia. Hoy en día, “nadie habla de que la noche santiaguina está siendo catalogada como la más fome de Latinoamérica”, asegura su dueño Eduardo Cid. Por eso, su “bandera de lucha” es contribuir a revivir la vida nocturna en la ciudad de Santiago: “Nosotros cerramos a las tres de la mañana, y la verdad es que no muchos bares lo hacen, cada vez son más los locales que cierran. No tenemos que dejar morir la noche“, relata su dueño.

Barrio Italia “es de una riqueza muy variada, pluralista, muy bohemio, tiene arte, tiene música, y todo lo que tiene que ver con rescatar cosas antiguas”, cuenta. Toda esa esencia es la que su dueño —arquitecto de profesión— quiso reflejar en su local, al que considera “un hijo más”, bromea. Su propuesta también gira en torno a la sustentabilidad. La barra está construida con madera reciclada, los muebles fueron restaurados y las paredes conservan los ladrillos originales de la antigua casa que hoy alberga a Conserbar.

Su carta busca conservar los sabores nacionales, con un toque de su estilo propio. Sus platos son principalmente “picoteos” y “tapeos” para compartir. “Tratamos de darle vuelta a lo nacional, a las recetas típicas chilenas, pero con nuestro sello”, relata su dueño. Una muestra de eso es su plato Chilean Trip, que, como dice su nombre, te invita a un viaje gastronómico por nuestro país: un tabla que incluye ceviche, carnes y pastel de choclo. Esos sabores que “te evocan a la memoria”, cuenta.

Su coctelería de autor tiene una amplia carta: un total de diez cócteles y cuatro mocktails que buscan cuidar la relación precio-calidad, con un promedio de $8.000 el trago. “Hoy en día un cóctel de autor puede, incluso en el barrio, superar los $13.000 pesos. A nosotros eso nos parece un poco absurdo, porque al final uno termina pagando por el vaso”, relata. La intención de Conserbar es que su público pueda repetirse un trago sin tener que preocuparse por su costo. “Tratamos de tener equilibrio en los precios, que la gente pueda tener un viaje por nuestra coctelería, y efectivamente es lo que más se vende”, asegura su dueño.

El bar se inauguró en 2019, “todo iba viento en popa”, hasta que llegó el estallido social y luego, la pandemia. Debieron reinventarse y comenzaron a potenciar el delivery, donde velaban por era llevar la experiencia del bar a la casa. Contra todo pronóstico, esta nueva fórmula los hizo más conocidos. Ellos enviaban la botella del trago y un instructivo sobre cómo prepararlo, además de una tabla de aperitivo preparada.

Aunque fue una medida para enfrentar la pandemia, su dueño anticipa que “es probable que ya el próximo mes partamos de nuevo con el delivery”. Esto, “un poco también en respuesta al mercado; la gente quiere salir menos, ya sea por inseguridad, por lucas, por lo que sea…”, añade.

Aun así, es aún mejor vivir la experiencia de manera presencial. Al entrar, la atmósfera es muy cálida, con una iluminación tenue y un entorno bohemio. Su romántico ambiente ha hecho de Conserbar un local donde van a parar parejas. “Harta pedida de matrimonio, harta cita a Tinder”, cuenta.

La música también es un elemento al que le dan prioridad para mantener esa atmósfera que los representa. Para ellos el sonido “es un ingrediente más”, y al igual que su gastronomía, es parte fundamental de la experiencia de ir al bar. “Por lo general, escuchamos clásicos ochenteros, pop en español… aquí está prohibido el reggaetón”, promete su dueño.