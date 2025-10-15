La desconocida declaración de Dorothy Pérez en que asegura que ayudó a destapar corrupción en Carabineros con su marido: “Aportamos múltiples antecedentes”

A través de su declaración de intereses, Dorothy Pérez aseguró que junto a su marido, exfuncionario de Carabineros, aportaron durante años antecedentes que permitieron destapar irregularidades al interior de Carabineros. "Existen múltiples pruebas que demuestran mi permanente conducta y la de mi cónyuge en orden a denunciar todos los hechos irregulares que pudo conocer en su área de trabajo, y lograr que se fiscalizara más a fondo a Carabineros", relata la contralora.

La aplaudida contralora que destapó el caso licencias tiene una historia desconocida: la abogada y su marido, exfuncionario de Carabineros de Chile, colaboraron durante años para aportar antecedentes que permitieron descubrir casos de corrupción al interior de la institución.

El marido de Dorothy Pérez, Fabián López Paredes, se desempeñó como subalterno y piloto policial de Carabineros de Chile hasta 2016. “Siempre trabajó en el escalafón de Orden y Seguridad, jamás en intendencia, ni en el área de remuneraciones o en finanzas, ni en la custodia o administración de dineros institucionales, menos aún correspondientes a sueldos”, asegura la contralora en su declaración de intereses publicada en InfoProbidad.

La labor de su cónyuge, en cambio, consistía en rescates aéreos. Socorría a personas damnificadas y trasladaba personas heridas a recintos de urgencia hospitalaria. Además, entregaba cobertura aérea en la búsqueda y persecución de delincuentes.

En los años previos, realizaba servicios de turno en rondas policiales que se llevaban a cabo en poblaciones de las comunas de Maipú, Cerrillos y Renca. Además, dirigió un equipo policial de apoyo en labores de búsqueda e identificación de personas en causas de DD.HH en la Tercera Comisaría de la Región de Valparaíso.

Durante su ejercicio como funcionaria de Contraloría y los dos años posteriores al retiro de su marido de Carabineros, Dorothy Pérez relata que se abstuvo de “aprobar y firmar auditorías, dictámenes u oficios” que se relacionara con la dependencia donde se desempeñaba su marido.

La contralora asegura que los datos que proporcionaron derivaron “en múltiples auditorías y denuncias penales contra carabineros”

La contralora Dorothy Pérez asegura que ambos trabajaban con el objetivo de combatir la corrupción desde sus respectivos puestos de trabajo. “Ambos aportamos a Contraloría General de la República múltiples antecedentes y entregamos verbalmente y por escrito, denuncias y datos concretos acerca de irregularidades”, de las que su marido se enteraba por su “área de trabajo y su condición de oficial subalterno y de piloto policial”, relata la abogada.

Bajo reserva de identidad “para evitar represalias”, Dorothy Pérez afirma que su cónyuge interpuso varias denuncias en el portal de Contraloría y que también le comunicó datos concretos sobre hechos de corrupción, los cuales ella transmitió a sus jefaturas de ese entonces.

“Él también me transmitió comentarios que escuchó sobre hechos irregulares en otras unidades de esa institución, lo que informé a las diversas jefaturas de la época y, también, verbalmente y por mensajes electrónicos que conservo, al actual jefe superior de la Contraloría, lo que llevó a hallazgos relevantes en cada época y también derivó en múltiples auditorías y denuncias penales contra carabineros”, relata.

La investigación a partir de los datos que proporcionó llevó a develar hechos de corrupción que “insólitamente han sido publicitados como exclusivamente propios por el actual jefe superior de la Contraloría”, asegura la contralora.

“Existen múltiples pruebas, documentos y comunicaciones electrónicas que demuestran mi permanente conducta y la de mi cónyuge en orden a denunciar todos los hechos irregulares que pudo conocer en su área de trabajo, y lograr que se fiscalizara más a fondo a Carabineros”, sentencia Dorothy Pérez.