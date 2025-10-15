Videos VIDEO | Jara, Matthei y Kaiser rechazan error en cuentas de luz: candidatos llaman a involucrados a asumir responsabilidad 15 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

Los candidatos presidenciales, Jeannette Jara, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, se refirieron a la última polémica que envuelve al gobierno, luego de que la Comisión Nacional de Energía evidenciara un error en el cálculo de las tarifas eléctricas, el cual posteriormente, habría provocado un alza superior a lo permitido por ley en distintas comunas y regiones del país. Los tres, hicieron un llamado a que los involucrados asuman su responsabilidad.

