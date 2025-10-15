El viral regreso de Woki Toki a las redes en formato reel y con más de un millón de visitas: “Sentíamos esta presión de tener que siempre conseguir algo muy grande”

A más de una década del éxito de “Las 42 frases”, Woki Toki vuelve a las redes con videos breves, pensados para el formato reel y con el mismo humor que marcó a una generación.

Hace más de 10 años, un video de Woki Toki protagonizado por el actor Koke Santana desató una cadena de imitaciones. Personas, organizaciones y lugares de trabajo replicaron la dinámica de “Las 42 frases de…”, marcando una época en el humor digital chileno.

Sin embargo, con el éxito también llegó la presión. “Sentíamos esta presión de tener que siempre conseguir algo muy grande. Ya era normal que cualquier cosa que hiciéramos apareciera en televisión o fuera compartida en medios”, recuerda Nicolás Rojas, director creativo de la productora de videos y contenido.

Esa exigencia terminó por agobiar al equipo. “Habíamos intentado volver un par de veces y creo que siempre cometimos el error de ponernos la presión de que esa vuelta tenía que significar algo. Como ‘oye, si vamos a volver, tiene que ser en grande’. Y esas frases que uno se va inventando evitan que disfrutes lo que motivó el proyecto en primer lugar: hacer cosas entretenidas”, dice Rojas.

Ahora, con una mirada más relajada, Woki Toki volvió a publicar videos. Esta vez, pensados para celulares: más cortos, ágiles y fáciles de viralizar. Su último video, “Expresionales animales de los chilenos”, acumuló en cuatro días más de 20 mil likes y 400 mil visitas. El anterior superó el millón de reproducciones y los 38 mil likes, confirmando que su humor sigue conectando con el público.

En esta nueva etapa, Rojas nota que el ecosistema digital también ha cambiado. “Antes necesitabas hacer un video grande; nosotros podíamos demorarnos tres o cuatro jornadas grabando. Hoy en día todo parte con una idea que puedes traducir rápido en algo grabado con el teléfono. El ensayo y error es más ágil, y las plataformas premian mucho lo viral. Cada red busca atraer más gente, por eso posicionan muy rápido el contenido que empieza a funcionar. La viralidad ahora es mucho más agresiva”, explica.

Aun así, el creador valora más el proceso que los números. “Hoy un video de un perrito que se cae puede tener un millón de vistas, mientras una conversación profunda o algo que conecta desde la emoción puede tener muchas menos, pero ser más significativo. Lo importante es disfrutar crear. Los logros pueden venir o no, pero nunca deberían ser lo más determinante”.

En el caso de su megaéxito “Las 42 frases”, Nicolás cree que ayudaron a que muchas personas se atrevieran a hacer videos. “Hubo un granito de arena que nosotros sentimos y abrazamos con mucho cariño y orgullo: haber motivado a mucha gente a grabar, a perder el miedo a salir frente a cámara o a entender que era algo sencillo”, comenta. Para los creadores, ver a los apoderados de un colegio, a los amigos de un equipo de fútbol o a los trabajadores de una empresa replicando el formato fue muy significativo. “Ahí se produjo un fenómeno muy bonito”, concluye el creador de Woki Toki.