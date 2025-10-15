Subsecretaría de Patrimonio desmiente exposición de Contralora en Enade y dice que no existen permisos pendientes en el Consejo de Monumentos

Según planteó ayer Dorothy Pérez en su exposición en Enade, en el Consejo de Monumentos Nacionales habría 704 permisos pendientes para obras públicas, lo cual fue tajantemente desmentido por la Subsecretaría de Patrimonio Cultural (cuya titular lidera el CMN), quien asegura que hay cero rezagos.

Mediante un comunicado, la Subsecretaría del Patrimonio Cultural salió a respaldar la labor del Consejo de Monumentos Nacionales (organismo que la misma autoridad preside).

Y es que la institución se ha cuestionado los últimos años por ser el ícono de lo que se denomina la permisología, con la gran demora que usualmente toman las construcciones y obras públicas en obtener su aprobación para proyectos.

En ese contexto es que ayer en Enade la contralora Dorothy Pérez habría realizado un balance respecto de esto mismo, asegurando que habían 704 permisos pendientes en obras públicas, lo que fue tajantemente desmentido por la subsecretaría.

“Durante los últimos tres años, hemos desarrollado un trabajo importantísimo asociado a la modernización en la entrega de permisos. Mantenemos convenios con Hacienda, Economía y Energía que tienen como principal objetivo el fortalecimiento institucional, con especial énfasis en la eficiencia, transparencia y experiencia usuaria, a través de definición de flujos de procesos, plazos y mejoramiento de plataformas tecnológicas”.

Incluso, aseguraron que “en lo referido a obras públicas, es importante aclarar que hoy no existen 704 permisos pendientes, por el contrario, estamos en cero respecto del rezago que fuera identificado por la CGR, lo que fue informado debidamente en mayo de 2025“.

Por otro lado, mencionan, ha existido un incremento sostenido de ingresos de solicitudes al Consejo de Monumentos Nacionales. 5.121 en 2022, 5.335 en 2023, 5.920 en 2024 y 4.723 entre enero y junio de 2025.

De ellos, aseguran, el CMN ha mejorado sustantivamente sus índices de respuesta, pasando a 58% en 2022, 61% en 2023, 69% en 2024 y 66% durante el primer trimestre de 2025.

Y que los tiempos de respuesta del Consejo de Monumentos Nacionales se han reducido de manera significativa, pasando de 65 días en 2022, a 59 en 2023, 56 en 2024 y 39 días hábiles promedio al primer semestre de 2025.

“Estos resultados son fruto de mucha planificación y del trabajo comprometido de funcionarias y funcionarios públicos que entienden su labor como un servicio para la ciudadanía. En paralelo, hemos avanzado con la tramitación de la nueva Ley de Patrimonio Cultural, que propone una institucionalidad moderna y ágil para fortalecer estos logros, acelerando los procesos sin comprometer la protección del patrimonio cultural. Los números respaldan nuestra gestión y demuestran que el sector no solo está mejor de cómo lo recibimos, sino que ha tenido avances sustantivos. Seguiremos trabajando con transparencia y poniendo el foco en las necesidades de nuestro país”, concluye el comunicado.