El triunfo de la evolución: Jetour renueva los Dashing, X70 y X70 Plus para conquistar el mercado chileno

Jetour renueva Dashing, X70 y X70 Plus con una inyección estratégica de equipamiento, diseño y, fundamentalmente, seguridad en Chile. La marca asiática, distribuida por Andes Motor, ha potenciado sus tres modelos principales incorporando seis airbags en versiones clave. Descubre los nuevos detalles estéticos, la radio touch de 10,25 pulgadas del X70 , y el nuevo control de descenso en pendiente (HDC) del X70 Plus.

Jetour renueva Dashing, X70 y X70 Plus, modificando el equipamiento y diseño en sus modelos. La marca de origen asiático, representada y distribuida por Andes Motor en Chile. Esta estrategia busca reforzar el interés de la marca en la combinación de tecnología, estética, comodidad y seguridad. Las unidades que componen su portafolio enlazan su perfil deportivo, juvenil y familiar con el carácter moderno que define al sello asiático.

El carácter juvenil se afianza en el diseño del Dashing y del X70

El Jetour Dashing experimentó una transformación sutil tanto en su diseño interior como exterior. Esto se refleja en cambios de componentes como asientos de cuero, las salidas de aire con molduras de color plateado en la segunda fila y costados plateados en la palanca de cambio de la consola central, así como el reemplazo en la materialidad en los detalles de sus llantas.

Por su parte, la nueva versión del X70 destaca por su volante multifunción, la palanca de cambios rediseñada para su operación secuencial, y su radio táctil flotante de 10,25 pulgadas. La innovación también se refleja en su parrilla frontal hexagonal con efecto tridimensional y detalles cromados profundos.

El gran salto en seguridad: 6 airbags en el corazón de la renovación

La mejora más significativa en la línea renovada se da en la seguridad interna. La marca china incorporó seis airbags en el modelo Dashing, en sus versiones 6DCT y 7DCT; en el X70, en ambas versiones; y en el X70 Plus, en su versión 7DCT.

El X70 Plus, que había integrado Apple CarPlay y Android Auto para favorecer la navegación y experiencia de los usuarios el año pasado, sumó particularidades como detalles cromados en su parrilla y una silueta aerodinámica. También incluye un sistema de control de descenso en pendiente (HDC), que se añade a elementos anteriores como su sistema de frenado de emergencia dinámico (CDP), y luces de advertencia de peligro (HAZ).

La estrategia comercial tras la renovación de los Jetour, Dashing X70 y X70 Plus

Gustavo Aravena, gerente de Vehículos Livianos en Andes Motor, comentó que Jetour está dando grandes pasos en lo que respecta a su evolución dentro del mercado chileno. El ejecutivo interpretó que la renovación de tres modelos refleja avances en torno a la innovación y un sólido compromiso en la conexión con conductores y pasajeros. Aravena remarcó que la marca pretende conseguir su propósito de entregar a los usuarios la comodidad que necesitan para cada trayecto , garantizando altos estándares de seguridad y tecnología.

Los modelos están disponibles en el mercado chileno con precios competitivos. El Jetour Dashing se encuentra disponible a un valor desde $15.990.000 (precio de lista $17.490.000). No obstante, la marca dispuso 200 unidades especiales y limitadas de los modelos 6 MT y 6 DCT a un valor de $11.990.000 (precio de lista $16.490.000) y $13.990.000 (precio de lista $18.490.000), respectivamente.

Por su parte, la X70 se encuentra desde $14.990.000 (precio de lista $17.490.000) , mientras que la X70 Plus tiene un valor desde $18.490.000 (precio de lista $20.990.000). La renovación del Jetour renueva Dashing, X70 y X70 Plus es una jugada clave en su avance en el país.