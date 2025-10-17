Por contener un ingrediente prohibido para uso cosmético: los esmaltes de uñas vendidos en Chile que el ISP ordenó retirar del mercado

El ISP ordenó retirar del mercado esmaltes de uñas que contienen TPO, un químico prohibido por su toxicidad y potencial cancerígeno. La sustancia, utilizada en geles y esmaltes expuestos a luz UV.

El Instituto de Salud Pública (ISP) publicó una Alerta Cosmética para informar a la ciudadanía sobre el retiro de 10 esmaltes que se comercializan en Chile. Esto, porque contienen una sustancia prohibida para el uso en productos cosméticos.

Desde el ISP explicaron que los esmaltes “en su fórmula contienen el ingrediente Trimethylbenzyl Diphenylphosphine Oxide, el cual se encuentra prohibido desde el 1 septiembre de 2025, siendo parte del listado internacional de ingredientes prohibidos para ser usado en productos cosméticos”.

El Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, también conocido por su sigla TPO, es una sustancia química que reacciona cuando se expone a la luz ultravioleta, luz que es usada por las manicuristas. A comienzos de septiembre de este año, la Unión Europea prohibió el uso de dicha sustancia en esmaltes y geles de uñas por su toxicidad.

Tanto el TPO como la dimetil-p-toluidina (DMTA) fueron clasificadas como sustancias “carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción”. Expertos europeos también advirtieron que ambas sustancias están clasificadas como CMR 1B, es decir, la segunda categoría más peligrosa, porque “son carcinógenos y mutágenos. Alteran la secuencia en el ADN y provocan mutación y cáncer”. Asimismo, añadió que “el TPO irrita piel, produce alergias y oxida moléculas en el ADN. De ahí vienen los problemas de reproducción y de cáncer”.

Los esmaltes retirados a petición del ISP

Nº Registro Sanitario / Nº de Inscripción Denominación del producto Titular del Registro Sanitario

135/97 MIMI COLOR GEL ESMALTE PERMANENTE / ESMALTE DE UÑAS TONO SHINY WHITE COMERCIAL PICHARA SPA.

135/97 MIMI COLOR GEL ESMALTE PERMANENTE / ESMALTE DE UÑAS TONO SHINY GOLD COMERCIAL PICHARA SPA.

1474/13 COLOR CLUB, GEL, FOUNDATION–PRIMER / ESMALTE GEL BASE INVERSIONES SEDÚCETE LTDA.

1474/13 COLOR CLUB, GEL, SEAL+SHINE TOP COAT / ESMALTE TOP GEL INVERSIONES SEDÚCETE LTDA.

2193/19 PERFECT WOW BASE COAT, ESMALTE DE UÑAS CHICAS WOW S.p.A.

3147/23 GEL BASE – ESMALTE EN GEL UÑAS PASSET IMPORTADORA MONA LIMÓN SPA

2148/18 APRES BASE GELCOAT, ESMALTE DE UÑAS IMPORTVILLA S.p.A.

2148/18 APRES TOP GELCOAT, ESMALTE DE UÑAS IMPORTVILLA S.p.A.

2148/18 APRES EXTEND GEL, ESMALTE DE UÑAS IMPORTVILLA S.p.A.