Por contener un ingrediente prohibido para uso cosmético: los esmaltes de uñas vendidos en Chile que el ISP ordenó retirar del mercado

El Instituto de Salud Pública (ISP) publicó una Alerta Cosmética para informar a la ciudadanía sobre el retiro de 10 esmaltes que se comercializan en Chile. Esto, porque contienen una sustancia prohibida para el uso en productos cosméticos.
Desde el ISP explicaron que los esmaltes “en su fórmula contienen el ingrediente Trimethylbenzyl Diphenylphosphine Oxide, el cual se encuentra prohibido desde el 1 septiembre de 2025, siendo parte del listado internacional de ingredientes prohibidos para ser usado en productos cosméticos”.
Tanto el TPO como la dimetil-p-toluidina (DMTA) fueron clasificadas como sustancias “carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción”. Expertos europeos también advirtieron que ambas sustancias están clasificadas como CMR 1B, es decir, la segunda categoría más peligrosa, porque “son carcinógenos y mutágenos. Alteran la secuencia en el ADN y provocan mutación y cáncer”. Asimismo, añadió que “el TPO irrita piel, produce alergias y oxida moléculas en el ADN. De ahí vienen los problemas de reproducción y de cáncer”.
Los esmaltes retirados a petición del ISP
Nº Registro Sanitario / Nº de Inscripción
Denominación del producto
Titular del Registro Sanitario
135/97
MIMI COLOR GEL ESMALTE PERMANENTE / ESMALTE DE UÑAS TONO SHINY WHITE
COMERCIAL PICHARA SPA.
135/97
MIMI COLOR GEL ESMALTE PERMANENTE / ESMALTE DE UÑAS TONO SHINY GOLD
COMERCIAL PICHARA SPA.
1474/13
COLOR CLUB, GEL, FOUNDATION–PRIMER / ESMALTE GEL BASE
INVERSIONES SEDÚCETE LTDA.
1474/13
COLOR CLUB, GEL, SEAL+SHINE TOP COAT / ESMALTE TOP GEL