    Tendencias

    17 de Octubre de 2025

    Por contener un ingrediente prohibido para uso cosmético: los esmaltes de uñas vendidos en Chile que el ISP ordenó retirar del mercado

    El ISP ordenó retirar del mercado esmaltes de uñas que contienen TPO, un químico prohibido por su toxicidad y potencial cancerígeno. La sustancia, utilizada en geles y esmaltes expuestos a luz UV.

    El Instituto de Salud Pública (ISP) publicó una Alerta Cosmética para informar a la ciudadanía sobre el retiro de 10 esmaltes que se comercializan en Chile. Esto, porque contienen una sustancia prohibida para el uso en productos cosméticos.

    Desde el ISP explicaron que los esmaltes “en su fórmula contienen el ingrediente Trimethylbenzyl Diphenylphosphine Oxide, el cual se encuentra prohibido desde el 1 septiembre de 2025, siendo parte del listado internacional de ingredientes prohibidos para ser usado en productos cosméticos”.

    El Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, también conocido por su sigla TPO, es una sustancia química que reacciona cuando se expone a la luz ultravioleta, luz que es usada por las manicuristas. A comienzos de septiembre de este año, la Unión Europea prohibió el uso de dicha sustancia en esmaltes y geles de uñas por su toxicidad.

    Tanto el TPO como la dimetil-p-toluidina (DMTA) fueron clasificadas como sustancias “carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción”. Expertos europeos también advirtieron que ambas sustancias están clasificadas como CMR 1B, es decir, la segunda categoría más peligrosa, porque “son carcinógenos y mutágenos. Alteran la secuencia en el ADN y provocan mutación y cáncer”. Asimismo, añadió que “el TPO irrita piel, produce alergias y oxida moléculas en el ADN. De ahí vienen los problemas de reproducción y de cáncer”.

    Los esmaltes retirados a petición del ISP

    Nº Registro Sanitario / Nº de InscripciónDenominación del productoTitular del Registro Sanitario
    135/97MIMI COLOR GEL ESMALTE PERMANENTE / ESMALTE DE UÑAS TONO SHINY WHITECOMERCIAL PICHARA SPA.
    135/97MIMI COLOR GEL ESMALTE PERMANENTE / ESMALTE DE UÑAS TONO SHINY GOLDCOMERCIAL PICHARA SPA.
    1474/13COLOR CLUB, GEL, FOUNDATION–PRIMER / ESMALTE GEL BASEINVERSIONES SEDÚCETE LTDA.
    1474/13COLOR CLUB, GEL, SEAL+SHINE TOP COAT / ESMALTE TOP GELINVERSIONES SEDÚCETE LTDA.
    2193/19PERFECT WOW BASE COAT, ESMALTE DE UÑASCHICAS WOW S.p.A.
    3147/23GEL BASE – ESMALTE EN GEL UÑAS PASSETIMPORTADORA MONA LIMÓN SPA
    2148/18APRES BASE GELCOAT, ESMALTE DE UÑASIMPORTVILLA S.p.A.
    2148/18APRES TOP GELCOAT, ESMALTE DE UÑASIMPORTVILLA S.p.A.
    2148/18APRES EXTEND GEL, ESMALTE DE UÑASIMPORTVILLA S.p.A.
    2148/18APRES SOFT GEL BUILDER, ESMALTE DE UÑASIMPORTVILLA S.p.A.

