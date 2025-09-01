UE prohibió uso de dos sustancias utilizadas en esmaltes y geles de uñas por su toxicidad: cómo saber cuándo el producto es seguro

La Unión Europea vetó dos sustancias peligrosas que están presentes en esmaltes por sus efectos sobre la salud. Los compuestos, vinculados al cáncer y daños en la reproducción, deben ser retirados del mercado.

Compartir

La Unión Europea prohibió, a partir de este lunes 1 de septiembre, el uso de dos sustancias consideradas tóxicas y que están presentes en esmaltes y geles sermipermanentes para uñas. Se trata del óxido de difenilfosfina (TPO, por sus siglas en inglés) y del dimetil-p-toluidina (DMTA).

Ambas sustancias fueron clasificadas como “carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción”. De esta forma, los productos que contengan dichos ingredientes deben dejar de ser comercializados.

Según detalla El País, la iniciativa entró en vigencia luego que varios estudios científicos demostraran que los compuestos pueden dañar la salud de las personas que están en una exposición continuada a éstos. Es decir, no solamente afecta a quienes lo utilizan, sino también afectaría de mayor manera a las manicuristas.

El catedrático emérito de Medicina de la Universidad de Granada, Nicolás Olea, explicó a dicho medio que el TPO es un fotoiniciador muy común. En ese sentido, “cuando te hacen este tipo de uñas artificiales, las profesionales aplican los productos y ponen una luz ultravioleta, que se mantiene unos minutos para producir una polimerización. Con la que se solidifica. Es lo mismo que ocurre en los empastes dentales. Cuando alguien se muerde las uñas semipermanentes no sabe lo que se está metiendo en la boca”, advierte. “El DMTA es un condicionante, que mejora la adhesión y resistencia del esmalte“.

Por otro lado, Miguel Motas, profesor de Toxicología de la Universidad de Murcia, destacó que ambas sustancias están clasificadas como CMR 1B, es decir, la segunda categoría más peligrosa, porque “son carcinógenos y mutágenos. Alteran la secuencia en el ADN y provocan mutación y cáncer“. Asimismo, añadió que “el TPO irrita piel, produce alergias y oxida moléculas en el ADN. De ahí vienen los problemas de reproducción y de cáncer”.

Los esmaltes en salones de belleza

Según información publicada por la Agencia EFE, los salones de belleza tampoco podrán utilizar estos productos aunque los esmaltes y geles fueran adquiridos antes que la normativa comenzara a regir. Tampoco se pueden regalar los productos que contengan las sustancias en cuestión y se recomienda deshacerse de ellos inmediatamente.

La forma más segura de utilizar esmaltes o geles semipermanentes es revisar los ingredientes meticulosamente y ver que no contengan TPO o DMTP. También pueden aparecer con el nombre difenilfosfina o dimetil-p-toluidina.