Fuerza Aérea de Chile confirma hallazgo de helicóptero desaparecido en Campos de Hielo Sur: el capitán de la aeronave falleció

Tres de los cuatro tripulantes fueron encontrados con vida tras el hallazgo del helicóptero MH-60M Black-Hawk en Campos de Hielo Sur, según informó la Fuerza Aérea de Chile.

La Fuerza Aérea de Chile informó que durante horas de esta mañana se logró ubicar el helicóptero FACH MH-60M Black-Hawk que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur.

Así lo comunicó la propia institución a través de un parte oficial, en el que se detalla que la aeronave “fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y, lamentablemente, uno de ellos fallecido”.

Respecto al proceso de rescate, la Fuerza Aérea señaló que “se están realizando labores de rescate empleando para ello aeronaves y personal PARASAR. Adicionalmente, la institución se encuentra brindando asistencia y apoyo a las familias de nuestros camaradas accidentados”.

Finalmente, el comunicado agrega que “la Fuerza Aérea de Chile reitera su compromiso de mantener informada a la opinión pública, por lo que se encuentra recabando mayores antecedentes, para ser dados a conocer en cuanto estén disponibles”.

Por su parte, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, ofreció un punto de prensa en el que entregó más detalles sobre el extravío del helicóptero. La secretaria de Estado confirmó que fue el capitán de la nave quien falleció, mientras que los otros tres tripulantes ya fueron rescatados y se encuentran en Santiago para recibir atención médica.