    Videos

    VIDEO | Escolar de 16 años muere apuñalado en pleno centro de Viña del Mar: se indaga riña entre estudiantes

    17 de Octubre de 2025 Por

    Un estudiante de 16 años del Liceo Guillermo Rivera murió la tarde de este jueves tras ser apuñalado por un grupo de jóvenes en pleno centro de Viña del Mar. El ataque se produjo en calle Álvarez, a pocos metros de la Estación Viña del Mar, generando conmoción entre transeúntes y vecinos del sector. La Fiscalía instruyó diligencias a personal de la Brigada de Homicidios de Policía de Investigaciones de Chile (BH Valparaíso) para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

