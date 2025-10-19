Profesores de la U. de Chile alertan sobre un mercado de “deshonestidad científica” a raíz del caso de una académica de la U. de Tarapacá que cobró más de $35 millones mensuales

Los profesores Francisco Muñoz y Miguel Kiwi plantearon que algunas universidades, públicas y privadas, "han adoptado un modelo de incentivos que premia la cantidad de artículos publicados, no necesariamente su calidad" y que se ha "llegado al extremo de académicos que publican el equivalente a un artículo cada pocos días, y que son de aporte nulo". Frente a dicho panorama, pidieron a los candidatos presidenciales promover dos medidas "urgentes y concretas": limitar el uso de fondos públicos para el pago de incentivos por publicación y regular el financiamiento estatal para publicar.

Dos profesores de la Universidad de Chile alertaron que en nuestro país viene operando un “mercado global de deshonestidad científica”, a propósito del caso de una académica de la Universidad de Tarapacá que llegó a cobrar más de $35 millones mensuales, durante ocho meses.

“El reciente caso, expuesto por la prensa, de una académica que alcanzó remuneraciones sobre los $35 millones mensuales gracias a incentivos por publicación, no es una anécdota, sino el síntoma de un problema sistémico que afecta a la ciencia en Chile y el mundo”, plantearon de entrada los profesores Francisco Muñoz y Miguel Kiwi, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en una carta publicada en El Mercurio titulada “Fraude en la ciencia”.

El caso al que hacen referencia Muñoz y Kiwi es el de Sonia Kabana, doctora en física de la de la Universidad J.W. Goethe en Alemania, quien se desempeña como investigadora del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, y quien recibió casi 38 millones de pesos durante ocho meses en 2024, debido a la aplicación del “sistema de incentivos por publicaciones reconocidas por Web of Science” (WOS).

Más allá de los detalles del mencionado caso, Muñoz y Kiwi manifestaron que “algunas de nuestras universidades, públicas y privadas, han adoptado un modelo de incentivos que premia la cantidad de artículos publicados, no necesariamente su calidad. Esto ocasionalmente ha fomentado la publicación masiva de trabajos de baja calidad e impacto, y el abuso de las coautorías, desvirtuando tanto el propósito como el reconocimiento a las investigaciones meritorias”.

De dicho modo, los dos académicos de la U. de Chile plantearon que se ha “llegado al extremo de académicos que publican el equivalente a un artículo cada pocos días, y que son de aporte nulo. Cabe mencionar que la ciencia requiere de esfuerzo y tiempo de reflexión, incompatibles con cientos de publicaciones cada año”.

“Este sistema ha sido creado y es explotado por un mercado global de deshonestidad científica. Las revistas depredadoras (predatory journals) y las fábricas de artículos (paper mills) son negocios que, usando modernas tecnologías, venden publicaciones y autorías fraudulentas”, continuaron.

Un llamado a los candidatos presidenciales

Más allá de denunciar esta situación, Francisco Muñoz y Miguel Kiwi dejaron un par de propuestas en esta materia, tomando en cuenta la “actual discusión sobre el gasto público”.

Los dos profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile le pidieron a los candidatos presidenciales promover dos medidas “urgentes y concretas”, para enfrentar la problemática descrita.

Por una parte limitar el uso de fondos públicos para el pago de incentivos por publicación, y regular el financiamiento estatal para publicar, asegurando que los recursos sean destinados solamente a publicaciones en revistas de “probada seriedad y prestigio”.