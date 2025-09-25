Informe Cubillos: Universidad San Sebastián transparentó que 45 académicos ganan más de $8 millones, pero no detalló los montos

El detalle de la respuesta que mandó la Universidad San Sebastián a la Subsecretaría de Educación por el Caso Marcela Cubillos informa que hay más de 40 académicos que reciben más de $8 millones. De todas formas, no se detalló si es que más docentes recibieron un salario similar a los $17 millones que desataron el escándalo con la exministra.

En 2024, la revelación del millonario sueldo de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián -de $17 millones, según se informó en la época- generó un fuerte ruido en el mundo político y académico. En ese entonces, tanto la Subsecretaría de Educación, como diferentes parlamentarios, exigieron a las universidades privadas revelar el detalle de los sueldos más altos.

Pero las universidades se negaron. Incluso hace pocas semanas la misma Marcela Cubillos escribió una carta para defender el derecho de las instituciones privadas a no entregar los detalles de las remuneraciones de sus funcionarios.

The Clinic tuvo acceso a la información a través de una respuesta formal que enviaron las universidades a la Subsecretaría ante la consulta de cuántos funcionarios ganan más de $8 millones en cada institución y el detalle.

La Universidad San Sebastián fue una de las que respondió parcialmente a la solicitud de la Subsecretaría.

En un oficio enviado el 30 de julio por el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, se detalla que en junio de 2025 hubo 45 funcionarios del establecimiento que recibieron más de $8 millones.

También se informó cuántos funcionarios ganaron más de ese monto en los meses anteriores: en mayo fueron 43, en abril 43, en marzo 42, en febrero 39 y en enero 40.

De todas formas, en el oficio no se entrega el detalle de qué monto recibieron esas 45 personas -una fórmula que también usaron las demás casas de estudio que entregaron sus informaciones-, ni si es que alguna de ellas obtuvo montos como los $17 millones de Cubillos.

Lo que sí informó la universidad fue el salario de 906 docentes y de 193 investigadores que ganan menos de lo $8 millones consultados.

En el caso de los docentes que reciben menos, el promedio es de $2.505.849. Mientras que el sueldo más alto es de $6.056.168.

En el caso de los investigadores que reciben menos, el promedio es de $4.000.314. El sueldo más alto es de $6.800.000.