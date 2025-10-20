Christiane Endler, Igor Lichnovsky y Manuel Pellegrini son la excepción: el nulo interés de los deportistas chilenos en el extranjero por votar en la presidencial

The Clinic recopiló una lista de los deportistas chilenos en el extranjero que están habilitados para votar para las elecciones del próximo 16 de noviembre. Y llama la atención que, a pesar de que muchos llevan años en el extranjero, no cambiaron su domicilio electoral a su país actual de residencia. Entre las figuras del mundo del deporte que sí podrán sufragar fuera de Chile están Igor Lichnovsky, Ángelo Sagal, Fernanda Pinilla, Christiane Endler, Ignacio Arroyo y Manuel Pellegrini.

Compartir

Quedan 26 días para las elecciones presidenciales y parlamentarias que tendrán voto obligatorio para todos los chilenos que residan en el país. Sin embargo, el escenario es distinto para aquellos que vivan en el extranjero: de acuerdo al Servicio Electoral (Servel), el sufragio será voluntario para los compatriotas con domicilio electoral fuera de Chile.

Si hay segunda vuelta, estas elecciones también contarán con voto obligatorio para el electorado con domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos que vivan en el extranjero que estén habilitados para sufragar.

Los deportistas chilenos en el extranjero que cambiaron su domicilio electoral

En ese contexto, The Clinic recopiló una lista de deportistas chilenos en el extranjero que están habilitados para votar para las elecciones del próximo 16 de noviembre. Y llama la atención que, a pesar de que muchos llevan años en el extranjero, no cambiaron su domicilio electoral a su país actual de residencia, por lo que la única forma de que puedan votar es viajando a Chile ese fin de semana, algo muy inusual para los deportistas ya que las fechas internacionales se disputan con normalidad.

De la amplia lista de los futbolistas chilenos en el extranjero, solo dos cambiaron su domicilio electoral para las próximas elecciones: Igor Lichnovsky, que juega en el América, de México, y Ángelo Sagal, que actualmente milita en el AE Larissas de la Superliga de Grecia, pero está registrado en Chipre. Cabe señalar que desde el 2023 al 2025, Sagal jugó por el Apollon Limassol del país mediterráneo. En todo caso, su lugar de votación es en Atenas, Grecia.

A su vez, Manuel Pellegrini también tiene su domicilio electoral a Madrid, España, que está a unos 500 kilómetros de Sevilla, la ciudad donde dirige al Real Betis. Por otra parte, Christiane Endler y Fernanda Pinilla, que juegan en el Olympique de Lyon de Francia y en el León, de México, respectivamente, son las seleccionadas nacionales que cambiaron su lugar de votación. Y en el básquetbol, Ignacio Arroyo es el único que figura con su domicilio electoral actualizado.