    Deportes

    20 de Octubre de 2025

    Christiane Endler, Igor Lichnovsky y Manuel Pellegrini son la excepción: el nulo interés de los deportistas chilenos en el extranjero por votar en la presidencial

    The Clinic recopiló una lista de los deportistas chilenos en el extranjero que están habilitados para votar para las elecciones del próximo 16 de noviembre. Y llama la atención que, a pesar de que muchos llevan años en el extranjero, no cambiaron su domicilio electoral a su país actual de residencia. Entre las figuras del mundo del deporte que sí podrán sufragar fuera de Chile están Igor Lichnovsky, Ángelo Sagal, Fernanda Pinilla, Christiane Endler, Ignacio Arroyo y Manuel Pellegrini.

    Quedan 26 días para las elecciones presidenciales y parlamentarias que tendrán voto obligatorio para todos los chilenos que residan en el país. Sin embargo, el escenario es distinto para aquellos que vivan en el extranjero: de acuerdo al Servicio Electoral (Servel), el sufragio será voluntario para los compatriotas con domicilio electoral fuera de Chile.

    Si hay segunda vuelta, estas elecciones también contarán con voto obligatorio para el electorado con domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos que vivan en el extranjero que estén habilitados para sufragar.

    Los deportistas chilenos en el extranjero que cambiaron su domicilio electoral

    En ese contexto, The Clinic recopiló una lista de deportistas chilenos en el extranjero que están habilitados para votar para las elecciones del próximo 16 de noviembre. Y llama la atención que, a pesar de que muchos llevan años en el extranjero, no cambiaron su domicilio electoral a su país actual de residencia, por lo que la única forma de que puedan votar es viajando a Chile ese fin de semana, algo muy inusual para los deportistas ya que las fechas internacionales se disputan con normalidad.

    De la amplia lista de los futbolistas chilenos en el extranjero, solo dos cambiaron su domicilio electoral para las próximas elecciones: Igor Lichnovsky, que juega en el América, de México, y Ángelo Sagal, que actualmente milita en el AE Larissas de la Superliga de Grecia, pero está registrado en Chipre. Cabe señalar que desde el 2023 al 2025, Sagal jugó por el Apollon Limassol del país mediterráneo. En todo caso, su lugar de votación es en Atenas, Grecia.

    A su vez, Manuel Pellegrini también tiene su domicilio electoral a Madrid, España, que está a unos 500 kilómetros de Sevilla, la ciudad donde dirige al Real Betis. Por otra parte, Christiane Endler y Fernanda Pinilla, que juegan en el Olympique de Lyon de Francia y en el León, de México, respectivamente, son las seleccionadas nacionales que cambiaron su lugar de votación. Y en el básquetbol, Ignacio Arroyo es el único que figura con su domicilio electoral actualizado.

    Deportista¿Cambiaron su domicilio electoral?¿Dónde votan?
    Guillermo MaripanNOChile
    Marcelino NuñezNOChile
    Erick PulgarNOChile
    Lawrence VigourouxNOChile
    Benjamín KuscevicNOChile
    Manuel PellegriniMadrid, España
    Gabriel SuazoNOChile
    Alexander AravenaNOChile
    Francisco SierraltaNOChile
    Felipe LoyolaNOChile
    Ignacio SaavedraNOChile
    Alexis SánchezNOChile
    Bruno BarticciotoNOChile
    Jhordy ThompsonNOChile
    Felipe MoraNOChile
    Christiane EndlerParís, Francia
    Camila SáezNOChile
    Joaquín NiemannNOChile
    Dusan BonacicNOChile
    Ignacio ArroyoMadrid, España
    Paulo DíazNOChile
    Marcelo AllendeNOChile
    Felipe HaaseNOChile
    Francisca LaraNOChile
    Junior FernandesNOChile
    Angelo SagalAtenas, Grecia (Registrado en Chipre)
    Igor LichnovskyMéxico
    Enzo RocoNOChile
    Víctor DávilaNOChile
    Rodrigo EcheverríaNOChile
    Diego RubioNOChile
    Matías PérezNOChile
    Thomas GaldamesNOChile
    Sonya KeefeNOChile
    Antonia CanalesNOChile
    Fernanda PinillaMéxico
    Vicente ParraguirreNOChile

    Temas relevantes

    #Christiane Endler#domicilio electoral#Elecciones 2025#Manuel Pellegrini#servel

