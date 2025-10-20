Colegio Médico de Santiago alerta que no hay recursos para los hospitales para lo que queda del año

Según un informe elaborado por el Colmed, el problema de los hospitales es que anualmente en la discusión presupuestaria se les asigna un 20% menos del presupuesto de lo que terminan ejecutando realmente, lo que genera una deuda de arrastre y ha provocado que tengan que negociar con los proveedores para poder pagar los insumos con el presupuesto del año siguiente.

La crisis presupuestaria en el sector público de la salud se está sintiendo fuerte estos últimos años, aseguran en el gremio, y este año no es la excepción: ya escasean los recursos de los hospitales para lo que queda de año.

En conversación con Diario Financiero, la presidenta del Colmed de Santiago, Francisca Crispi, asegura que si no se les han acabado los recursos a los hospitales, se les están empezando a acabar. Y que están empezando a negociar las entregas de los insumos con los proveedores para poder pagarlos con el presupuesto que se asigne el próximo año.

“Por ejemplo, en el Hospital Salvador hay una situación de déficit de insumos que obviamente afecta a la atención de los pacientes y eso es algo que se ha normalizado, viene pasando los últimos 25 años en el sector salud (…). Los hospitales no tienen presupuesto para llegar a fin de mes“, comentó Crispi al citado medio.

Hospitales tienen deuda de arrastre: cada año hay una diferencia de un 20% entre lo proyectado y lo que se termina ejecutando

Pero esa situación es la que genera la raíz del problema: el último tiempo se ha estado solicitando, a raíz del déficit que se genera anualmente, utilizar el presupuesto correspondiente al año siguiente, lo que ha provocado una deuda de arrastre.

La conclusión a la que llegó un informe realizado por el Colmed de Santiago, es que cada año hay una diferencia de aproximadamente un 20% entre lo que se proyecta en la discusión presupuestaria y lo que termina siendo su ejecución.

Presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi.

FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

“Como no les alcanza para terminar su año, se les permite en diciembre empezar a gastar el presupuesto del próximo año, por lo que acumulan la deuda de los últimos meses y ya en diciembre les permiten empezar a sumarlas”, comentó Crispi.

En ese sentido, dice que “los hospitales sufren de lo que es el impuesto a la pobreza. Cuando uno vive endeudado, no puede generar la mejor forma de gastar sus recursos, no puede planificarse, comprar a escala, invertir en las soluciones más costo efectivas (…). Nos hace comprar no al prestador más barato, sino al que me permite endeudarme con él”.

La doctora asegura que si bien es necesaria la colaboración con el sector privado en la salud, lo que sí se debe mejorar es el modelo de financiamiento del sistema, dado que “nos lleva a una serie de ineficiencias que podríamos corregir si es que tuviéramos un presupuesto que fuera conocido y suficiente para el funcionamiento hospitalario de todo el año”.