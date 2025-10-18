“El proceso se rige por un marco legal claro y transparente”: Minvu y Serviu responden ante acusaciones de “tasación trucha” del Club Hípico de Punta Arenas

Durante la sesión del Consejo Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, en la que se aprobó el aporte de 10 mil millones por parte del Gore para la compra del antiguo Club Hípico, consejeros acusaron que la tasación de dicho recinto superaría casi el triple de su valor real. Ante dichas afirmaciones, el director (s) del Serviu Magallanes, Omar González, sostuvo que "la tasación es una etapa técnica, a cargo de profesionales idóneos, y cualquier discrepancia en precio puede ser representada ante los tribunales de justicia en la etapa que viene". Cabe consignar que este proyecto fue anunciado por el Presidente Gabriel Boric en junio de 2024.

Luego de las acusaciones de “tasación trucha” que se realizaron en el Consejo Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, a propósito de la expropiación del antiguo Club Hípico de Punta Arenas para la creación de un “Central Park”, desde el Minvu y el Serviu se pronunciaron al respecto y rechazaron la existencia de irregularidad en el proceso.

Desde ambas instancias sostuvieron que el proceso para la adquisición del antiguo Club Hípico se está llevando a cabo en pleno cumplimiento de la normativa vigente, en este caso, del Decreto Ley N°2.186 sobre expropiaciones por causa de utilidad pública.

“El proceso se rige por un marco legal claro y transparente. La tasación es una etapa técnica, a cargo de profesionales idóneos, y cualquier discrepancia en precio puede ser representada ante los tribunales de justicia en la etapa que viene”, declaró al respecto Omar González Asenjo, director (s) del Serviu Magallanes.

En la misma línea el seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Marco Uribe Saldivia, sostuvo que “la adquisición del ex Club Hípico no sólo se encuentra dentro del marco legal, sino que representa una inversión estratégica para el desarrollo urbano de Punta Arenas. Rechazamos tajantemente cualquier insinuación de irregularidad o falta de transparencia en este proceso”.

Cabe consignar que la operación para expropiar el antiguo Club Hípico de Punta Arenas considera una inversión pública aproximada de $21.832 millones. Su objetivo es recuperar un terreno estratégico de 20,31 hectáreas para transformarlo en un Parque Urbano Habitable de escala regional, como parte del Plan Ciudades Justas.

Actualmente, el proceso está en etapa de tramitación presupuestaria, tanto en el nivel sectorial como regional. La idea es concretar la consignación judicial en diciembre de 2025.

La polémica surgió en el Consejo Regional

Cabe consignar que en una acalorada sesión del Consejo Regional de Magallanes y la Antártica Chilena que se celebró el miércoles, se aprobó el aporte de 10 mil millones por parte del Gore Magallanes para la compra del antiguo Club Hípico.

En ese contexto, consejeros acusaron sobretasación del terreno, entre ellos Max Salas, quien incluso planteó que la tasación del antiguo Club Hípico superaría casi el triple su valor real.

“No vale más de $8 mil millones”, sostuvo Salas, quien es consejero independiente en cupo de Chile Vamos. Por lo dicho, califico el proceso como “tasación trucha”.

Es preciso recordar que el proyecto para crear un Parque Urbano Habitable de escala regional en Punta Arenas fue anunciado por el Presidente Gabriel Boric, en una visita a su tierra natal en junio de 2024.

“Les quiero contar a todos los magallánicos y magallánicas, en particular a la gente de Punta Arenas, que he decidido comenzar el proceso de expropiación del Club Hípico para que lo destinemos a un parque para la ciudad, que sea nuestro propio Central Park”, fue lo que declaró en dicha oportunidad en Mandatario.