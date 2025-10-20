Concejala republicana huyó de concejo municipal de Maipú tras ser acusada por exasesores de fraude al fisco y maltrato: se encuentra con licencia psiquiátrica

Karen Garrido, concejala de Maipú, fue acusada por exasesores suyos de maltrato e incluso de fraude al fisco en medio de una sesión del concejo municipal. La concejala, al mismo tiempo, acusó a sus exasesores de injuria y calumnias, y aseguró que los iba a denunciar por ello. Actualmente, comentan desde el concejo, se mantiene con licencia médica.

Compartir

El 9 de octubre se vivió una tensa sesión en el concejo municipal de Maipú.

Esto porque la concejala republicana, Karen Garrido, fue increpada y acusada de fraude al fisco y de maltrato por exasesores suyos; Carlos Morales y Francisca Azócar. Esta última fue quien apareció en medio del concejo, aunque n el lugar era sabido que podrían llegar los asesores de la concejala a increparla.

La discusión no alcanzó a registrarse en la sesión: solo se ve el ingreso de Azócar al concejo municipal que interrumpe, justo luego de que la concejala dijera que tenía que retirarse por motivos personales.

Según plantea La Voz de Maipú, previo a eso hubo acusaciones cruzadas cuando ingresó Azócar acusando a la concejala que la había denunciado a ella por fraude al fisco, tras lo cual Garrido respondió: “No he hecho ninguna denuncia”, para luego decirle: “Te voy a ir a denunciar por injurias y calumnias”.

Luego del incidente, y tras la concejala retirarse de la sesión, la asesora la siguió afuera del recinto a lo que Garrido tuvo que ser resguardada por la seguridad municipal. Ante ello, Azócar insistía en que la concejala era su agresora.

Según comentan otros integrantes del concejo de Maipú, Garrido se mantiene con licencia psiquiátrica tras el incidente.

Asesores acusan que concejala los amenazaba con nexos con el Tren de Aragua

Según explicó la concejala al citado medio, asegura que sus exasesores “grabaron inclusive a funcionarios municipales siendo ilegal. Yo denuncié a Carlos, eso fue. Ellos están unidos, es un tema político“.

Esto fue gatillado por una serie de episodios previos, donde incluso desde el concejo otros miembros aseguran haber escuchado cómo la concejala insultaba a los exasesores.

Incluso, aseguran, la concejala de Maipú habría amenazado en más de una ocasión a sus asesores con el cargo que sostiene en gendarmería, diciendo que tendría contactos con el Tren de Aragua.

“Nos ha dicho que en el campamento funciona el tren de Aragua y que ella tiene internos que la quieren mucho y que ella mueve un dedo y nos puede pasar algo a nosotros o nuestros familiares”, comentó Carlos Morales.

The Clinic intentó contactarse con Karen Garrido por distintas vías, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.