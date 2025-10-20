Dirección Meteorológica advierte que cinco regiones se verán afectadas por tormentas eléctricas

Arica y Parinacota, así como Tarapacá; además de Los Ríos, Los Lagos y Aysén, se podrían ver afectadas por tormentas eléctricas. Así también el jueves podrían registrarse precipitaciones en sectores de la precordillera como San José de Maipo.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió dos avisos por posibles tormentas eléctricas en el país. La primera, en la Cordillera de Arica y Parinacota así como Tarapacá; y la segunda en la totalidad de las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

En las regiones del sur, a fines de esta semana se registrarán precipitaciones y las temperaturas no superarán los 18 grados. Mientras que en el extremo norte las máximas serán de 21 grados esta semana,

Según explica a The Clinic el meteorólogo Arnaldo Zúñiga, “en el norte, en el sector altiplánico, bajo ciertas condiciones sinópticas, se produce esta probabilidad de generación de estas nubes tormentosas y que generan tormenta eléctrica. Entonces las condiciones se están reuniendo hoy día en todo el sector de Arica, Parinacota, para hoy día lunes, producto de la condición de viento principalmente que se está produciendo en este momento, que contribuye con humedad y con calor en esa zona y generalmente en las paredes cuando se producen estos eventos”.

“Esta probabilidad de tormenta eléctrica se ve al paso un sistema frontal. Detrás de los sistemas frontales viene una masa fría que es muy inestable, eso quiere decir que tiene mucho movimiento en la vertical y eso contribuye a que las nubes sean más grandes se carguen con granizo. Eso contribuye a la formación de esta diferencia de potencial eléctrico que genera las tormentas eléctricas”, explica Zúñiga.

“Está muy inestable, se están produciendo algunas tormentas en el sector costero de esa región y por eso hasta el día de hoy se mantiene con esta probabilidad de tormenta eléctrica”, añade el meteorólogo.

Santiago se mantendrá templado toda la semana y con máximas de 27º el miércoles

En la zona central, por el contrario, el resto de la semana debería estar templada, asegura el meteorólogo de la DMC. Y contrario a lo que plantean otros organismos, estaría descartado que cayeran chubascos en Santiago.

En esa línea, Zúñiga explica que “vamos a estar más templados que el día sábado, que el día sábado alcanzamos 32 grados. El resto de la semana vamos a estar con promedio, en torno a los 26 promedio y el día jueves, que será el día más frío, vamos a estar en torno a los 24 grados. Y esta condición que se está aproximando es más que nada para el sector de la cordillera de la Región Metropolitana, o sea, esperamos algunos chubascos débiles en la cordillera y en San José de Maipo para arriba puede que también hayan algunos chubascos el jueves”.

De todas formas, el meteorólogo es enfático en decir que no se puede descartar la posibilidad de que las próximas semanas llueva.

“Eso no quiere decir que no va a tener lluvia de aquí para adelante, porque si bien los sistemas frontales no empiezan a llegar activos en esta época, hay otro tipo de fenómenos que sí pueden generar tormentas y precipitaciones en la cordillera”, concluye Zúñiga.