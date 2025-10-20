¿Expresidentes en la franja? Los infructuosos intentos (hasta ahora) por contar con Frei, Lagos y Bachelet y la aparición de Piñera y Aylwin

La reciente utilización de fragmentos los expresidente Sebastián Piñera y Patricio Aylwin puso sobre la mesa la duda de si los exmandatarios vigentes aparecerán en la propaganda política de alguno de los candidatos presidenciales. Por ahora, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos aparecen descartados, mientras que desde la candidatura de Evelyn Matthei esperan un gesto de Eduardo Frei. RN, en tanto, busca capitalizar la figura del exmandatario de sus filas.

“Los chilenos queremos y necesitamos un país unido y no divido”. Ese fue parte del mensaje que Renovación Nacional reutilizó de la franja electoral que grabó en la primera vuelta 2017 con el entonces candidato Sebastián Piñera, en el cual el expresidente fallecido en febrero del año pasado fijaba un mensaje con metas y expectativas para el Chile de 2025.

El partido en el que militó el exmandatario optó por aprovechar la coincidencia del discurso y que este fuera parte de su franja televisiva que estrenó el pasado viernes. No solo el mensaje era mismo. RN para los comicios de este 16 de noviembre volvió a contratar a la misma productora, Central Films, que los llevó a lograr el exitoso resultado parlamentario de 2017, cuando consiguieron 36 diputados.

El partido, por lo demás, busca capitalizar la buena evaluación que actualmente reciben los gobiernos de Sebastián Piñera, los cuales tuvieron una revalorización tras su muerte. RN ya había recordado al exmandatario en su anterior campaña municipal y tanto en esa como en la actual la exprimera dama Cecilia Morel ha jugado un rol en el apoyo a los postulantes del partido.

Sebastián Piñera en la franja electoral de su campaña de 2017.

Piñera, eso sí, no fue el único expresidente que apareció en aquella franja electoral de RN, ya que el partido también utilizó la imagen de Patricio Alylwin, algo que provocó el rechazo de la DC.

Con ello, una pregunta que se ha puesto sobre la mesa es si en el resto de la franja finalmente aparecerán otros exmandatarios.

Y es que es usual que las candidaturas presidenciales considere la aparición de exmandatarios para aparecer en propaganda política. Así es el caso, por ejemplo, de Ricardo Lagos, cuando el expresidente apareció en la franja política de Michelle Bachelet en 2013. O que esta última apareciera en las campañas por el Apruebo y el En Contra de los dos procesos constitucionales recientes.

Lagos junto a otros adherentes de centroizquierda aplaudiendo en un evento en apoyo a Bachelet.

Sin embargo, el panorama actual de Bachelet y Lagos dista de las franjas políticas. En el caso de la primera, si bien hasta hace un par de meses su presencia se daba por contado en el comando de campaña de Jeannette Jara (PC), la candidata del oficialismo a quien incluso la invitó a su casa para explicitar su respaldo, desde mediados de septiembre quedó descartada por completo la posibilidad de aparecer en propaganda política de la candidata PC.

Lo anterior luego de que en la Asamblea General de Naciones Unidas el Presidente Gabriel Boric notificara que Chile apoyaría la candidatura de Bachelet a la secretaría general de la ONU. En ese escenario, y en vista de que se trata de lo han señalado como una “candidatura de Estado”, en el equipo de Jara vieron de inmediato que la nominación significaba, a su vez, la prescindencia de Bachelet de la escena política contingente y relativa a las elecciones.

A pesar de aquello, Jara dijo que no le quedaba “ninguna duda de a quien apoya la presidenta. Creo que a los chilenos y chilenas tampoco”.

Jara y Bachelet reunidas en julio. Foto: redes sociales.

En el caso de Lagos, en enero de 2024 anunció el retiro de su vida pública y sus últimos pronunciamientos fueron respecto al plebiscito constitucional de 2022 —el “Apruebo” y el “Rechazo”, proceso con el que se manifestó con una carta abierta— y el de 2023, en el que anunció su posición en contra de la propuesta constitucional de ese año.

A pesar de aquello, Lagos reapareció en la arena política este año con una imagen de él que se difundió en redes sociales. En ella aparecía, junto a su esposa Luisa Durán, sosteniendo una bandera en apoyo a Carolina Tohá, la abanderada presidencial de la centroizquierda para la primaria presidencial del oficialismo que culminó en junio de 2025.

Lagos y Luisa Durán en abril. Foto: redes sociales.

Esa ha sido su única manifestación política respecto al proceso presidencial actual. En todo caso, integrantes del equipo de Jara sostuvieron a The Clinic que no se han puesto en contacto con Lagos para realizar algún gesto de campaña hacia su candidatura.

El ansiado apoyo —sin necesidad de franja— que Matthei espera de Frei

Si bien todos los expresidentes actuales representaron a la Concertación en sus respectivos mandatos —con la excepción del segundo mandato de Bachelet que creó la Nueva Mayoría—, no a todos se les puede interpretar como electores de la candidatura que reúne a todos los partidos que integraron dicha coalición.

Es allí donde resalta la figura del expresidente Eduardo Frei, militante histórico de la Democracia Cristiana, (DC), y que ante el apoyo que dio su partido al nombre de Jara decidió explicitar su posición a inicios de agosto.

“Es un camino que no comparto y que no voy a seguir”, dijo en tono severo.

Con esa negativa, no fueron pocos en Chile Vamos y Demócratas quienes vieron una oportunidad de que el expresidente entre los años 1994 y 2000 se inclinara por la candidatura que apoyan: la de Evelyn Matthei (UDI).

En el plebiscito constitucional de 2022, Frei no tuvo problema en contrariar —y explicitar su postura— a la DC, partido que se inclinó por el “Apruebo”, mientras él dijo estar por el “Rechazo”. Asimismo, en 2024, fue parte de un homenaje que se le realizó a Piñera en la Universidad del Desarrollo, donde tuvo amables palabras con el exmandatario y coincidió, además, con Matthei en la instancia.

Y ese mismo año, en octubre, apoyó a Max Luksic, entonces candidato a alcalde por Huechuraba, en su intento por liderar la comuna. Ello a pesar de que la DC suscribió un pacto electoral que lo hacía apoyar a la carta del oficialismo que era Carolina Rojas (PPD).

Por estos días son líderes de Demócratas los que buscan el gesto de Frei hacia Matthei, independiente de si aparece o no en la franja. Desde esa tienda, liderada por Ximena Rincón, ex DC, han señalado que felices recibirían al expresidente en el partido. Sin embargo, Frei el mismo día que señaló que no apoyaría a Jara, dijo que no renunciaría a la DC.