“Una falta de respeto a su memoria y a la historia reciente del país”: DC rechaza el uso de la imagen de Aylwin en la franja de RN

Su “profundo rechazo” expresó la Democracia Cristiana (DC) ante el uso de la imagen de Patricio Aylwin en el primer capítulo de franja televisiva de Renovación Nacional (RN).

“La Democracia Cristiana de Chile expresa su profundo rechazo ante la utilización de la imagen y el legado del expresidente Patricio Aylwin Azócar en la franja electoral de sectores de la derecha”, partieron expresando desde la falange, a través de una declaración pública.

“Consideramos inaceptable que, una vez más, se intente apropiarse de la figura de un humanista cristiano comprometido con la justicia social, la reconciliación y la democracia, valores que muchos de quienes hoy lo invocan no respaldaron ni respetaron durante su gobierno”, continuaron.

En la misma línea, desde la DC acusaron oportunismo por parte de RN. Patricio Aylwin condujo la transición a la democracia con prudencia, coraje y convicción, enfrentando la incomprensión y la oposición de quienes hoy, de manera oportunista, buscan asociarse a su imagen”, plantearon.

Además, manifestaron que “la figura de Aylwin pertenece a Chile, pero su visión, su pensamiento y su ejemplo nacen y se sostienen en los valores de la Democracia Cristiana. Invocarlo con fines políticos ajenos a esos valores es una falta de respeto a su memoria y a la historia reciente del país”.

La aparición de Aylwin en la franja de RN

Cabe consignar que Patricio Aylwin apareció en el primer capítulo de la franja de RN, el que estuvo dedicado a homenajear a Sebastián Piñera.

El capítulo se trata, en casi su totalidad, de un discurso que Piñera da ante la cámara hablando de conceptos como la unidad nacional.

En ese contexto, el propio Piñera dice lo siguiente: “Fue la unidad entre los chilenos lo que nos permitió recuperar, en forma ejemplar, nuestra democracia. Con el liderazgo del Presidente Aylwin y la colaboración de todos”.

Y es en ese contexto donde se exhibe a Aylwin recibiendo la banda presidencial en 1990.