Qué necesita Coquimbo Unido para ser campeón del Campeonato Nacional en la próxima fecha

El conjunto Pirata ya palpita su primera estrella en el fútbol chileno. A falta de seis fechas, necesitan dos triunfos para abrochar el título. Sin embargo, existe un escenario que los consagraría campeones el próximo fin de semana: si vencen a O'higgins y el clásico universitario termina en empate, los dirigidos por Esteban González levantarán el trofeo del Campeonato Nacional.

A falta de seis fechas para el término del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido ya se prueba la corona de campeón. El pasado domingo, en un Francisco Sánchez Rumoroso colmado de hinchas, el cuadro Pirata venció por la cuenta mínima a Colo Colo con gol de Bruno Cabrera, y ya palpita su primera estrella en el fútbol chileno.

Así, los dirigidos por Esteban González sumaron su duodécima victoria al hilo y alcanzaron 59 puntos en la tabla de posiciones. Los aurinegros están a 14 puntos de ventaja de Universidad Católica, que tiene 45 puntos.

Coquimbo necesita dos triunfos para asegurar el título, pero existe una fórmula que los consagraría campeones en la próxima fecha si se dan dos resultados.

Coquimbo Unido es campeón si le gana a O’Higgins y el clásico universitario termina en empate

Por la fecha 25, Coquimbo Unido visitará a O’higgins, que está tercero del Campeonato Nacional con 44 unidades. El partido está programado para el 25 de octubre a las 20:00.

Si el puntero vence al Capo de Provincia y el partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica termina en empate, el conjunto de la cuarta región alzará la copa. Pero si hay vencedor en el clásico universitario, deberán esperar, al menos, una semana más para consagrar su histórica campaña.

Coquimbo sumaría 62 puntos, cifra que sería inalcanzable por sus perseguidores más cercanos. La U -que tiene 42 puntos pero un partido menos- y la UC podrían a llegar a 61 unidades, mientras que O’higgins solo podría optar a sumar 59 puntos si cae ante los aurinegros.

Cabe recalcar que el conjunto Pirata necesita 64 unidades para levantar su primera copa. A falta de seis fechas -18 puntos en juego-, la ilusión está más viva que nunca en la ciudad de Coquimbo para dar la anhelada vuelta olímpica.