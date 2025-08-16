La sed de revancha de Esteban González, el DT del momento en Coquimbo: cómo un autogol en una final contra la U lo marcó y se convirtió en arenga

Marcado por un autogol en la final del Apertura 2004 con Cobreloa ante la U, Esteban “Chino” González hizo de ese recuerdo una lección en el fútbol. Hoy, al mando de Coquimbo Unido —líder del Campeonato Nacional y equipo menos batido del torneo—, utiliza esa enseñanza vital para motivar a sus jugadores y soñar con un título que sería su consagración como técnico. "Él usaba ese episodio para ejemplificar que, a pesar de los errores, uno tiene que pararse y seguir con la frente en alto", recuerda un expupilo.

El 26 de abril de 2016, Deportes Concepción fue desafiliado de la ANFP debido a la crisis financiera que atravesaba, lo que significó su descenso automático a la Tercera B. Por ese entonces, Esteban “Chino” González, que estaba en la última etapa de su carrera profesional, no dudó en incorporarse al plantel y ayudar al equipo de sus amores.

Gónzalez estuvo marcado por una carrera dilatada, pasó por varios clubes en Primera -como Unión Española, Antofagasta y Huachipato-, jugó campeonatos internacionales y fue campeón una vez con Cobreloa en el Clausura 2004, pero fue en el elenco loíno donde también vivió una de sus mayores penas. En el Apertura de ese mismo año, anotó un autogol al minuto 53 del segundo tiempo. Fue en una final contra Universidad de Chile, fue en Calama y su error significó la derrota de su equipo, quien vio como Johnny Herrera le dio el campeonato a la Universidad de Chile en una histórica tanda de penales.

Esa bala, siempre quedó en su cuerpo. Estaba presente en 2017 cuando tras su retiro, asumió su primer desafío como entrenador y logró ascender una categoría con los lilas. En 2019, nuevamente estuvo al mando del León de Collao, que buscaba volver a rugir después de años oscuros en el fútbol amateur. Y así fue: gracias al liderazgo de González, Deportes Concepción venció 3-2 a Deportes Limache y selló su vuelta al profesionalismo.

El arquero Angelo Giolito cuenta que cuando Deportes Concepción estaba desafiliado, “él llegó a acompañar al equipo y compartimos algunos amistosos con Esteban. Fuimos compañeros. Después pasó a ser mi entrenador cuando agarró al equipo en Tercera B”.

El primer desafío del “Chino” como director técnico.

El portero menciona que González siempre le recordaba al plantel la situación que vivió como jugador de Cobreloa. “Como era un jugador joven, pudo haberse quedado estancado y no seguir adelante con su carrera. Pero siempre nos recordaba ese episodio, que a pesar de cualquier inconveniente que uno pudiera tener dentro del fútbol, o fuera de la cancha, siempre se podía ir más allá. Había que ser valiente, aprender de los errores e ir hacia el frente”, comenta.

“Errar es humano. Yo era arquero, entonces esa historia me servía par enfrentar cualquier situación dentro del campo de juego. Muchas veces lo comentó. El “Chino” apelaba siempre al lado emocional. Siempre tenía palabras de aliento y llegaba de muy buena manera a los jugadores”, agrega.

Un error que marcó el inicio de la carrera de Esteban González

Hoy, González es el entrenador del momento. El “Chino” dirige a Coquimbo Unido, el líder indiscutido del Campeonato Nacional que solo ha recibido 10 goles en 19 fechas. El penquista de 43 años conoce de sobra el medio nacional. Como jugador tuvo pasos por Deportes Concepción, Unión Española, Palestino, Huachipato, Antofagasta, O’Higgins y Cobreloa, donde vivió su único título en Primera y su gran pena.

Coquimbo marcha puntero en el Campeonato Nacional. Es el equipo menos batido del torneo.

El 27 de junio de 2004, el Estadio Municipal de Calama se colmó de hinchas loínos para vivir la final de vuelta entre los naranjas y la U por el Apertura 2004. Con el empate 0 a 0 en la ida, Cobreloa estaba ad portas de lograr el tricampeonato, tras los títulos del Apertura y Clausura de 2003. En tanto, el cuadro azul buscaba su primera estrella en un torneo corto.

En el papel, los naranjas tenían la primera opción para quedarse con el título. A los 35′ del primer tiempo, el defensa naranja Luis Fuentes ganó en las alturas después de un córner y abrió el marcador para Cobreloa. Sin embargo, la alegría duró poco para los Zorros del Desierto. Al minuto 52 del complemento, Diego Rivarola filtró un pase en tres cuartos de cancha y el defensa loíno, Esteban González, realizó un cruce al borde del área que desvío la trayectoria de la pelota y venció al portero Carlos Ortega.

“Autogol de Esteban González en siete minutos del segundo tiempo. Señoras y señores, lo está empatando la U”, fue parte del relato de Claudio Palma, mientras el defensor estaba de rodillas en el piso mirando su arco.

El autogol de González que igualó el partido contra la U en Calama.

Aunque quedaban más de 30 minutos para el fin del tiempo reglamentario, el autogol cambió el rumbo del partido. El cotejo se definió en penales y Universidad de Chile levantó la copa en Calama, su último título antes de la quiebra de la Corfuch en 2006. Para los hinchas azules fue un día imborrable. Pero para Esteban González, una jornada para el olvido.

“El autogol nos aturdió… marcó el trámite del partido”, dijo el arquero Carlos Ortega, sobre la ingrata jugada de González, quien según excompañeros ese día quedó muy afectado.

Uno que vivió de cerca la derrota frente a la U fue Rodrigo Pérez, exseleccionado nacional. El otrora defensa de los Zorros del Desierto fue compañero de González a lo largo de los dos campeonatos cortos del 2004. “Era introvertido y buena gente, lo tuve como compañero un año”, comenta a The Clinic.

Sobre el autogol de la final, Pérez le baja el perfil a la jugada. “La gente se queda con eso, pero es un accidente del fútbol. Los hinchas lo recuerdan porque hubiéramos sido cuatro veces campeones, pero perdimos por penales. El hincha habla como hincha”.

“El fútbol tiene estas cosas. Puedes tener buenos y malos momentos. Situaciones alegres y tristes. Puedes ganar campeonatos alegres y descender. Son distintas situaciones las que uno vive como profesional”, agrega el exdefensa.

Sobre la destacada temporada de Esteban González al mando de Coquimbo Unido, Pérez sostiene que valora mucho el rendimiento del cuadro pirata, sobre todo porque el “Chino” es un técnico nacional. “Me alegro mucho que le esté yendo bien. Un equipo bien conformado, organizado. Y con la enorme convicción al trabajo que tiene. Es un mérito totalmente suyo”.

Su primer desafío como entrenador en Deportes Concepción

El 15 de diciembre del 2019 fue una jornada inolvidable para los hinchas de Deportes Concepción. Ese día, 27 mil personas estuvieron presentes en las gradas del Estadio Ester Roa Rebolledo para el partido definitorio entre los lilas y Deportes Limache por el ascenso a la Segunda División.

El delantero penquista, Ignacio Sepúlveda -oriundo de Concepción e hincha acérrimo del club- fue suplente toda la temporada, pero Esteban González le dio la confianza para entrar en el minuto 77, cuando el partido estaba 2-2 para buscar el tanto definitorio. Sepúlveda no lo decepcionó, y la primera pelota que tocó fue gol. La locura se desató en Concepción y el León de Collao volvió a rugir en el profesionalismo.

“(González) Me hizo debutar y tengo los mejores recuerdos de él. Tuve la suerte de compartir con él cuando era juvenil en Huachipato y el “Chino” era parte del plantel. Siempre lo vi como un ejemplo a seguir: era responsable, disciplinado y respetuoso. Y lo mismo transmitía como entrenador”, sostiene el ariete.

Esteban González al mando de Deportes Concepción.

“Era súper exigente. Los entrenamientos eran al máximo nivel. Me marcó mucho, porque me rescató cuando nadie me quería y gracias a él pude estar cinco temporadas en Deportes Concepción. Su filosofía era jugar por las bandas y ser ofensivo. No tener miedo de equivocarse, siempre intentar”, agrega.

Para el “Nacho” Sepúlveda, la temporada de Esteban González a la cabeza de Coquimbo Unido no es ninguna sorpresa. “Con nosotros marcó una diferencia tremenda. Ya ha trabajado como ayudante técnico y con la calidad de jugadores que tiene, no me sorprende que le esté yendo bien. Como decía él siempre, el trabajo paga. Además, tiene un círculo que lo apoya y lo hace dar el máximo en el profesionalismo”, destaca.

Un entrenador intenso, pero cercano

Otro que estuvo en cancha en ese día en el Ester Roa Rebolledo fue el lateral derecho Matías Lagos. El exdefensa de Deportes Concepción no oculta su agradecimiento con Esteban González, a quien recuerda con mucha gratitud. “Fue mi entrenador en 2018, cuando tenía 20 años. Es muy profesional, se notaba en todos los entrenamientos la planificación para enfrentar cada partido. Es el entrenador que más me ha marcado. Siento que me ayudó mucho porque él jugaba en mi mismo puesto, de lateral. Se sabía al revés y al derecho la posición. Siempre me corregía”.

Lagos recalca que el “Chino” era entrenador ofensivo, que siempre buscaba el triunfo. “Como soy un lateral que busca el ataque, me acomodaba jugar en su sistema de juego. Le gusta mucho el orden en la parte defensiva. Por algo le está yendo bien: es profesional, claro con sus ideas y es un entrenador ofensivo”, menciona.

Sobre las arengas de González, su expupilo señala que el entrenador nombró más de una vez el autogol en Calama. “Él usaba ese episodio para ejemplificar que, a pesar de los errores, uno tiene que pararse y seguir con la frente en alto. Nadie quiere cometer un autogol, pero él lo utilizaba como motivación para decir que solo en cancha uno puede revertir distintas situaciones. Y que no hay que enterrarse en un hoyo, sino afrontar los errores y aprender. Había que ponerle el pecho a las balas, al final el fútbol es de aciertos y errores”.