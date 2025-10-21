El relato de la madre de una de los escolares sobrevivientes al fatal accidente en Recoleta: “Si hubiesen estado presos no hubiese pasado lo que pasó”

Los vecinos de Recoleta se reúnen para velar al menor de edad fallecido este 20 de octubre luego de que su furgón escolar fuera impactado por un vehículo en el que huían dos delincuentes. En el bus se trasladaban cinco niños más que afortunadamente se encuentran con vida. La madre de uno de ellos relata sobre el fatal accidente del que fue testigo su hija de séptimo básico: "Emocionalmente está super inestable".

Conmoción nacional ha causado el caso de Esteban Hermosilla, un menor de sexto básico que falleció ayer 20 de octubre en Recoleta luego de que su furgón escolar fuera impactado por un vehículo en el que escapaban dos delincuentes. En el bus se trasladaban dos adultos y cinco niños más. Entre ellos, la hija de Yanina Santibañez, que afortunadamente se encuentra sana y salva.

Yanina llega hasta el Colegio Rafael Sanhueza Lizardi de Recoleta para velar a Esteban. El menor compartía el bus escolar todos los días con sus tres hijos. El día del accidente solo se encontraba su hija de séptimo básico en el vehículo, sus dos hermanos no habían ido al colegio porque estaban enfermos. Alrededor de las 16:00 de las tarde, mientras trabajaba, Yanina recibió una sobrecogedora llamada. Era de su hijo mayor, que se había enterado de que el vehículo donde venía su hermana se había volcado.

“Fue terrible. Me llama para decirme que habían tenido un accidente, que se había volcado el furgón. Yo y mi hijo más allá de eso, no sabíamos nada. Nadie sabía nada realmente de cómo estaban todos los niños”, relata.

Su hija, “gracias a Dios está bien, salió todo bien en sus exámenes”, asegura. Aunque, por supuesto, “emocionalmente está súper inestable. Todavía no habla tanto de lo que pasó”, relata. “Es un proceso lento, tiene que aceptar lo de su compañero, que veía todos los días en el furgón, que compartía con él”, añade.

“Esos delincuentes ya estaban merodeando hace rato” en Recoleta

Según relata la madre y vecinos de Recoleta que llegaron hasta el velorio, no era la primera vez que se veía a los dos detenidos robando en el sector. “Esos delincuentes ya estaban merodeando hace rato. Si hubiesen estado presos no hubiese pasado lo que pasó, y tenían muchos antecedentes, habían asaltado a más gente acá”, cuenta Yanina.

The Clinic accedió a los antecedentes penales de los dos detenidos por la responsabilidad en la muerte del menor y la lista es larga: hay violencia, drogas, robos y armas.

La persecución de los delincuentes fue efectuada por un adulto mayor que fue testigo del robo del celular. El sujeto conducía un vehículo con baliza y portaba diversos elementos similares a los utilizados por Carabineros sin tener relación con la institución. Su actuar ha generado opiniones divididas.

“Obviamente no lo hizo con una mala intención. Se equivocó, sí, porque no tuvo el criterio para distinguir que no valía la pena el riesgo por algo tan chico y material, de repente hay que pensar un poco más las cosas”, relata la madre.

“No se ven muchas patrullas dando vueltas. Entonces, ¿Qué más se puede esperar? Yo creo que el caballero igual debe sentir cierta culpa, qué sacamos ya con seguir juzgándolo si la culpa es la del delincuente”, sentencia Yanina.