Caso SQM: Justicia absuelve de sus cargos a Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y al resto de acusados y cuestiona trabajo de Fiscalía

Luego de tres años de juicio, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago definió absolver a los involucrados en el caso SQM, investigado hace más de diez años, y cuestionó la labor del Ministerio Público en la causa por el tiempo transcurrido en la indagatoria.

Compartir

Luego de más de diez años de investigación judicial y 558 audiencias, este miércoles el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó su veredicto sobre el Caso SQM, investigado por la Fiscalía de Valparaíso, liderada por la fiscal Claudia Perivancich —y con querellas interpuestas por el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos (SII)—, y determinó absolver a todos los involucrados en la causa.

Es decir, tanto Patricio Contesse (exgerente general de SQM), Pablo Longueira (exsenador de la UDI), Marco Enríquez-Ominami (candidato presidencial), Carmen Valdivieso (exsecretaria de Longueira), Marisol Cavieres (exsecretaria de la UDI), Cristián Warner (exsecretario general del Partido Progresista y asesor de ME-O), Roberto León (exdiputado) y Marcelo Rozas (exasesor de SQM), quedaron libres de los cargos que el Ministerio Público les imputó entre los que se consideraba cohecho y delitos tributarios por el caso que investigó el financiamiento irregular de la política.

La jueza María Teresa Barrientos fue quien dio a conocer el veredicto adoptado por el tribunal, que cuestionó a la Fiscalía por el extenso período de investigación, en el que apeló que no se respetaron las garantías de los acusados.

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami en su arribo al Centro de Justicia. Foto: Agencia UNO.

Asimismo, señaló que los “demás argumentos de la decisión adoptadas serán consignados pormenorizadamente en la sentencia”, la que será comunicada el próximo miércoles 5 de agosto de 2025.

El resultado es un duro golpe para la Fiscalía de Valparaíso, puesto que a todos los involucrados solicitó penas. Por ejemplo, para Contesse pidió 7 años de cárcel y multas; para Cavieres 4 años de presidio y multas; para Warner fueron 5 años y multas; para Rozas 4 años y multas; mientras que para Longueira fueron 818 días de reclusión menor y una multa superior a los $200 millones, y para Valdivieso también 818 días de presidio menor y una multa.