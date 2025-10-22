Enríquez-Ominami, Longueira, exasesores y hasta un exembajador: quienes son los ocho absueltos del caso SQM que quedaron sin cargos luego de tres años de juicio

La audiencia de lectura de veredicto dejó absueltos a todos los acusados por la Fiscalía de Valparaíso en el caso que investigó el financiamiento irregular de la política desde el 2015. Entre ellos, además del candidato presidencial y el expresidente de la UDI, estaban sus antiguos asesores sumado a un exdiputado e histórico dirigente de la Democracia Cristiana.

Ocho personas fueron las que durante esta jornada conocieron que quedaban libres de cargos que la Fiscalía de Valparaíso les había imputado en el caso SQM, causa que investigó el financiamiento irregular de la política en 2015 a raíz de los antecedentes que arrojó una indagatoria previa: el caso Penta.

Patricio Contesse, Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Carmen Valdivieso, Marisol Cavieres, Cristián Warner, Roberto León y Marcelo Rozas fueron las personas que —algunas de ellas presentes en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en el Centro de Justicia— vieron cómo luego de tres años del inicio del juicio oral, quedaban absueltas de acusaciones como cohecho y delitos tributarios.

En la causa no sólo la Fiscalía de Valparaíso imputó cargos, sino que también hubo querellas del Servicio de Impuestos Internos y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra los acusados. Sin embargo, la resolución, dada a conocer por la jueza María Teresa Barrientos, determinó, junto con realizar críticas al trabajo del Ministerio Público en una década, dejar sin imputaciones y dictar sentencia final en agosto de 2026.

Quiénes son y qué hacían los imputados por el caso SQM

Entre los nombres más llamativos de los ahora absueltos estaba el de Contesse, quien fue gerente general de SQM a petición del accionista mayoritario, Julio Ponce-Lerou. No obstante, Contesse, una vez el Ministerio Público comenzó a dirigir sus investigaciones —a cargo del entonces fiscal Carlos Gajardo— desde el caso Penta al caso SQM, renunció al cargo que tenía en la empresa minera en marzo de 2015.

Longueira, en tanto, al momento de revelado el caso ya estaba fuera del Congreso y de La Moneda, lugares en los que tuvo roles como senador y ministro de Economía. Su ingreso a las investigaciones del caso ocurrieron en 2016, luego de que un reportaje revelara el intercambio por correo electrónico entre el histórico dirigente de la UDI con Contesse en 2010, en la tramitación de leyes relativas a la minería y en las cuales se recogían sugerencias realizadas por el entonces gerente general de SQM.

Enríquez-Ominami, en tanto, ahora candidato presidencial, ingresó al caso luego de que en 2015 diera a conocer que la empresa de Warner, su estrecho colaborador en campañas presidenciales y en el Partido Progresista, emitió boletas a SQM, mecanismo que justamente estaba en cuestión por la presunta emisión de boletas ideológicamente falsas en el resto de casos investigados por entonces.

Roberto León, en tanto, exdiputado democratacristiano desde 1994 hasta el 2018, apareció vinculado en el caso por la emisión de una boleta a SQM en enero de 2006 por $10 millones. Dicha transacción figuró en la carpeta investigativa que los fiscales consideraron en la investigación de presuntos delitos tributarios que estaban relacionados con el aparente financiamiento irregular de campañas políticas.

Rozas, también militante democratacristiano y exembajador de Chile en República Checa, en una declaración al fiscal Pablo Gómez dijo haber sido el nexo entre SQM y quienes emitían boletas con el entonces oficialismo en la época.

Durante esta jornada también quedaron libres de imputaciones la exasesora de Pablo Longueira, Carmen Valdivieso, y también la exsecretaria de la presidencia del a UDI, Marisol Cavieres.