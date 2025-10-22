El Motorfest Zero300 regresa a Espacio Riesco para evaluar la escena motor con su sexta edición

El Motorfest Zero300 celebra su sexta edición en Espacio Riesco del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025. Consolidado como un gran panorama de adrenalina y diversión familiar , el evento ofrece tres días de campeonatos de drift, rally y carcross , destacando la presencia del único camión de drift en Chile.

La sexta edición de Motorfest Zero300 volverá a la acción del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025, reuniendo a fanáticos, familias y entusiastas de la velocidad en Espacio Riesco. Consolidado como un panorama de referencia para la adrenalina motorizada, el encuentro propone un fin de semana completo de espectáculos, exhibiciones y competencias de alto nivel.

Competencias y el atractivo central de Motorfest Zero300

El corazón del evento se centra en la acción de las pistas, con un programa que incluye campeonatos en las disciplinas de drift, rali y carcross. Entre los atractivos principales de esta versión destaca la presencia y operación del único camión de drift que se tiene registro en Chile, siendo uno de los pocos en toda Latinoamérica. Este vehículo será pilotado por el Equipo Ruiz, con trayectoria y experiencia en circuitos internacionales como Estados Unidos, Argentina y México. La organización ha previsto una experiencia de interacción directa, ya que los asistentes podrán vivir la velocidad y la destreza del drift desde dentro de la pista, como copilotos junto a profesionales.

Diversificación de la oferta en Espacio Riesco

Cada jornada abrirá con una exhibición estática y dinámica de clubes icónicos del motor, donde se contará con la participación de grupos dedicados a modelos como Camaro, Corvette, Dodge y Mustang, quienes aportarán el estilo y la potencia de sus versiones clásicas y de alto rendimiento. Más allá de las pistas principales, el encuentro ofrecerá una diversidad de zonas para cubrir distintos intereses. La MotoExpo estará dedicada al mundo de las dos ruedas, permitiendo a los interesados probar la moto que desean directamente en pista. Se sumarán a la oferta el kárting y una zona off road con pistas de carácter permanente.

El enfoque familiar y lúdico del encuentro

Pensando en una experiencia integral, el recinto contará con un espacio gamer que incluye simuladores, además de un sector familiar. La propuesta se complementará con la disposición de food trucks y patios de comida, junto a graderías ampliadas diseñadas para mejorar la visión y la comodidad durante cada jornada. El evento también contempla la realización de talleres de preparación y diversos shows en vivo. El acceso a este espectáculo único, un fin de semana de adrenalina y diversión familiar , se gestiona a través de la plataforma Ticket Plus y directamente en las boleterías de Espacio Riesco. Este evento se configura, por tanto, como un termómetro anual del interés y la evolución de la cultura motorizada en el país. La sexta versión del Motorfest Zero300 ratifica su posición como el gran panorama para los entusiastas.