Pablo Ugarte, vocalista de UPA y primo del fotógrafo fallecido en La Reina: “Estoy seguro de que la investigación no va en el camino de que haya atentado contra sus hijos, ni contra él”

Dos cercanos a Eduardo Cruz Coke conversaron con The Clinic para retratar el duro momento que están pasando como familia. Ambos conocieron al fotógrafo hace más de 40 años y coinciden en que es casi imposible que haya matado a sus hijos, pues ellos “eran su vida”. Incluso, revelaron que la exesposa destacó lo “buen padre” que fue siempre.

Por Sebastián Palma y Jaime Pinochet.

El pasado sábado en la noche, el fiscal Francisco Lanas y la subinspectora Constanza González, de la Brigada de Homicidios de la PDI, ofrecieron un punto de prensa frente a una casa ubicada en la calle Monseñor Edwards, en La Reina.

Allí entregaron los primeros antecedentes de una escena trágica: al interior del domicilio yacían tres cuerpos. Un padre de 62 años y sus hijos mellizos de 17 habían sido encontrados sin vida.

Ante las cámaras, tanto el fiscal como la policía evitaron entregar una hipótesis. Dijeron que, hasta ese momento, no existía una línea clara de investigación. Lo que sí pudieron afirmar fue que no había señales de robo y que todo apuntaba a “un asunto de índole familiar”.

La noticia se propagó rápidamente. En pocas horas comenzaron a conocerse detalles sobre el caso y sobre la vida del padre, un camarógrafo con una extensa trayectoria en cine y televisión, que también había trabajado en la Teletón. Uno de los hijos, además, era usuario de la fundación.

Hasta ahora, las causas de muerte de los dos menores se mantienen como indeterminadas y están siendo analizadas mediante exámenes toxicológicos. Sus funerales se realizaron hoy. En tanto, el cuerpo del padre continúa en el Servicio Médico Legal, a la espera de una confirmación definitiva sobre su causa de muerte.

Durante la ceremonia, la familia manifestó su desacuerdo con la línea investigativa que apunta a un posible parricidio. Según asistentes, fue la propia madre quien tomó la palabra para destacar lo buen padre que había sido su exmarido. En el sepelio también se exhibieron imágenes en su honor y se pronunciaron distintas palabras de afecto sobre su vida y la manera en que ejerció su paternidad.

Uno de los que tomó la palabra fue Pablo Ugarte Cruz-Coke, primo en segundo grado del camarógrafo y vocalista del grupo UPA, icónica banda de rock nacional que iniciará una gira por la Teletón. En sus palabras, defendió la integridad de su primo. En entrevista con The Clinic, Ugarte asegura que su interés en conversar se da a partir de las conjeturas que se abrieron en torno a su primo, al que califica de hermano.

“Hablé en nombre de la familia y justamente para, digamos, confirmar lo dicho por sus compañeros de curso, lo hice como una síntesis de la impecabilidad de persona que él era. Y yo hablé para adherirme a esas palabras”, comenta Ugarte.

–¿Qué tan cercanos eran?

–Súper cercanos, la verdad es que era primo segundo grado, pero nos conocimos por unos amigos hace más de 40 años y para mí era más que un primo, era un hermano. Desde el minuto cero que me comunicaron la noticia, nunca pude digerir los primeros trascendidos porque no eran compatibles con el patrón de conducta, ni con la sensibilidad, ni con la persona. Entonces era absolutamente algo inverosímil.

–La propia madre de los niños habló muy bien de Eduardo en el funeral ¿Sería muy raro que una madre que creyera que un padre hizo eso tenga ese tenor de palabras?

–Pienso que ella está alineada con todos los que conocimos a Eduardo. Que en el fondo nadie que conociera a Eduardo puede digerir que haya tenido la capacidad emocional o la frialdad para hacer un acto así contra sus propios hijos y contra él mismo. Eso no existe en el patrón de conducta que nosotros conocemos a Eduardo. En el fondo, era un tipo a la antigua, con un nivel de ética y de responsabilidad que hoy ya no existe. Entonces, no es un tipo que se le pudiera pasar por la cabeza hacer algo así, a no ser que hubiera tenido un brote de locura, que nunca lo tuvo. Entonces no es para nada, o sea, es imposible pensar que los trascendidos que hubo al comienzo fueran verídicos. Eso lo encuentro como imposible.

–¿Y en el funeral, por lo que entiendo, las palabras de su compañero iban alineadas a eso mismo?

–O sea, fuimos a acompañar a la madre, a despedir a los niños y junto con eso al padre que no está presente ahí porque todavía su cuerpo está en análisis. Fue súper duro, él debió haber estado ahí con sus hijos. Lo único que podemos hacer nosotros, y por eso te estoy respondiendo a esta entrevista, Me parece que es unánime y no creo que haya un rastro de alguien que pueda hablar algo diferente de Eduardo. Porque como te digo, era una persona de una sensibilidad incorruptible.

–¿Cómo familia tienen alguna noción de lo que pudo haber ocurrido?

–No, yo lo único que te puedo decir es que lo que haya ocurrido no es lo que trascendió al comienzo. Yo estoy 99,99% seguro que Eduardo no atentó ni contra sus hijos ni contra él.

–¿Y sobre otra posibilidad?

–No tengo idea. No voy a hacer ficción de algo que no tengo certeza. Eso será materia de investigación. Confío en la capacidad que tienen las policías de llegar a conclusiones claras y me parece súper tranquilizante saber que no se cerró la causa como parricidio, porque yo nunca pensé que eso fuera a ser posible. Entonces está bien que esté abierta y que se investigue hasta el fondo, para que se sepa qué es lo que realmente ocurre.

–¿Qué opinión tienes sobre esos primeros antecedentes que se dieron a conocer?

–Creo que lo adecuado a nivel de la prensa y a nivel particular es esperar que se desenvuelvan los acontecimientos de la investigación criminalística y ahí se sepa exactamente hacia dónde apunta esta investigación, pero levantar supuesto me parece que es prensa amarilla. Lo que te puedo decir y que es lo central es que yo estoy seguro de que esta investigación no va en el camino de que Eduardo haya atentado contra sus hijos ni contra él.

–Me imagino que para ustedes debe ser doblemente complejo lidiar con los fallecimientos de sus familiares y con estas sospechas ¿No?

–Es todo horripilante, el tener que constatar si fue asesinado o no, lo que sea es horripilante, cualquiera de las hipótesis son horripilantes. Lo que sí es que dentro de los trascendidos a uno le llaman la atención porque no son compatibles con la persona que conocí desde hace cuarenta años.

Amigo y colega de Eduardo Cruz-Coke en Teletón: “La ex señora lo trató como el mejor padre”

Felipe Miranda, audiovisual de la Teletón, fue uno de las últimas personas que compartió con Eduardo Cruz Coke en la institución. Ambos estaban trabajando arduamente en la realización audiovisual de los reportajes que se emiten durante el fin de semana solidario.

Al igual que Pablo Ugarte, se tomó unos minutos para conversar con The Clinic y recordar a su “gran” amigos y colega.

“Gran parte de los reportajes que hemos visto en los últimos años pasaron por la mano de él. Y los de este año son varios también”, reveló Miranda, quien conoció al fotógrafo hace más de 40 años cuando coincidieron en la productora del programa “El Show de Los Libros”.

Lo que ocurrió el sábado en la tarde tampoco tiene explicación para el funcionario de Teletón. Para él, Eduardo era una persona “muy linda”, llena de buenos sentimientos y que adoraba a sus hijos.

“Su vida eran los niños. Y este último tiempo le había hecho mucho sentido trabajar en Teletón, porque Federico (su hijo) había estado siempre en Teletón y se formaba una linda sinergia”, aseguró sobre Cruz-Coke.

Esta tarde fueron los funerales de los dos menores y Felipe Miranda asistió como una señal de que la línea del presunto parricidio no existe para la familia ni para los amigos.

“Hubo puras cosas de agradecimiento. La ex señora lo trató como el mejor padre que pudiera tener un hijo”, comentó el realizador audiovisual, quien sostuvo además que amigos, primos y ex compañeros de colegio de Cruz Coke asistieron a la misa en Isla de Maipo.

–¿No era el funeral de un asesino?

–No para nada. Ninguna posibilidad. Estaba ahí con todos.