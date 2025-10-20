Investigado por doble parricidio en La Reina trabajaba como camarógrafo Teletón: sus dos hijos eran pacientes de la institución

La Fundación Teletón lamentó la muerte de Eduardo Cruz-Coke, exdirector de fotografía de la institución. "Eduardo colaboró con Fundación Teletón durante varios años como camarógrafo y director de fotografía", destacaron.

Por Carolina Mardones y Sebastián Palma

La noche del sábado se conoció sobre la muerte de un hombre de 62 años y sus hijos gemelos de 17 años en la comuna de La Reina. El hecho es investigado por la Fiscalía Oriente como un doble parricidio y posterior suicidio.

Se trata de Eduardo Cruz-Coke, quien se desempeñaba como director de fotografía y trabajó al interior de Teletón. Desde la institución lamentaron su muerte y destacaron que “Eduardo colaboró con Fundación Teletón durante varios años como camarógrafo y director de fotografía“.

“Fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, contribuyó a dar vida a muchas de las historias que compartimos en el programa Teletón. Su vínculo con nosotros y con este trabajo se mantuvo hasta hoy”, agregaron.

La investigación como un doble parricidio y posterior suicidio

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas en el sector de calle La Cañada donde vivía el padre de los menores de edad. Fue el cuñado del hombre de 62 años alertó de lo ocurrido a personal policial.

Al respecto, el fiscal jefe de flagrancia oriente, Francisco Lanas, explicó que en el lugar trabajó la Brigada de Homicidios junto al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI). En tanto, se espera que el Servicio Médico Legal (SML) entregue un informe con respecto a lo que causó sus fallecimientos. “Es un domicilio donde hay tres casas habitación al interior del terreno. Uno de los familiares que había salido momentos antes, al regresar, encuentro fallecidos al padre y a los menores de edad”, explicó el fiscal Lanas.

Junto con eso, Lanas aseveró que “no tenemos una hipótesis por el momento (…) Lo que sí podemos descartar que se trataría de un especie de robo. Sería más una situación de índole familiar. Tanto las motivaciones como la causa de muerte de las personas es materia de investigación“.