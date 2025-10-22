Secciones
    Videos

    VIDEO | Matthei emplaza a Presidente Boric: “En vez de meterse en las elecciones, le pediría que se preocupe de gobernar”

    22 de Octubre de 2025 Por

    La candidata presidencial, Evelyn Matthei, salió a respaldar la Acusación Constitucional que anunció la oposición, contra el exministro, Diego Pardow, tras errores en cobros de la luz. En la misma instancia, Matthei, emplazó al Presidente Gabriel Boric y aseguró que “estamos frente a un gobierno que ya dejó de gobernar”. Finalmente, le envió un mensaje al Mandatario: "En vez de meterse en las elecciones, le pediría que se dedique a gobernar”.

